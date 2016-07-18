Москва, 18 июля, 2016, 19:58 — ИА Регнум. Почему продолжаются дискуссии вокруг продажи самого дорогого актива в программе приватизации — АО «ПОТ» — в интервью президента Ассоциации книгоиздателей России (АСКИ) Константина Чеченева ИА REGNUM.

Первая Образцовая типография. 1977

Вокруг аукциона по продаже самого дорогого актива в рамках программы приватизации — АО «Первая Образцовая Типография» — уже второй месяц не утихают споры. Формальных претензий к ним нет. Зато неформальные сводятся к опасениям, что, если легендарные цеха станут офисами и апартаментами, это «добьет отечественное книгоиздание». Насколько справедливы подобные упреки, и есть ли повод считать сделку «знаковой» для сегодняшней России?

Аукцион, и правда, вызвал всплеск эмоций и совершенно разных, причем наиболее охотно рассуждали о нем люди, далекие от отрасли и, пожалуй, оторванные от текущих экономических реалий. Здесь налицо не только столкновение отраслевых и бизнес-интересов, но и вполне предсказуемые спекуляции на «горячей» теме.

А почему вообще достаточно рутинная, уже привычная процедура вдруг вызвала интерес?

Общество всегда крайне недоверчиво воспринимает приватизацию и перепрофилирование исторических зданий или производств. Во многом интерес СМИ был обусловлен самим названием проданного актива — Первая Образцовая. Старейшая из отечественных типографий тесно связана с историей страны, ее знаменитые цеха в центре столицы упомянуты не то что в энциклопедиях — даже в школьных учебниках. Малейший намек на то, что они будут теперь использоваться по другому назначению, вызывает в обществе примерно такую же реакцию, как реплика персонажа сатирического фильма «Гараж»: «Я за машину Родину продал!». Чуть позже выясняется, что речь шла всего лишь о старом и давно заброшенном доме в родной деревне, но общий гнев уже не сдержать.

Нечто подобное мы видим и здесь. Типография действительно первая — она основана в 1876 году, на участке почти в 1,8 га, недалеко от Павелецкого вокзала находятся 3 объекта культурно-исторического наследия. Кроме того, ОАО «ПОТ» принадлежит 41 земельный участок в российских регионах. На ее долю еще недавно приходилась почти четверть всего объема выпуска книгопечатной продукции в стране. Однако образцовым все это огромное хозяйство назвать, к сожалению, уже давно нельзя. Более того — именно сейчас, в новых экономических условиях, оно стремительно теряет рентабельность и ликвидность.

Больше всего вопросов вызвала цена, за которую были проданы активы ПОТ — 2 млрд 30 млн рублей при начальной цене лота на 20 млн меньше и аукционном шаге в 5 млн. Насколько она реалистична?

Цену диктует рыночная логика, и в данном случае она видна прекрасно. Обратимся к аудиторским документам, доступным любому интересующемуся на сайте аукционного дома. Секрета они не составляют. Аукциону, как вы знаете, по закону всегда предшествуют тщательные расчеты стоимости активов, а также актуальной долговой нагрузки на компанию и ее обязательств по кредитам, которые возникнут в ближайшем будущем. Эти расчеты в соответствии с правилами проведения торгов всегда выполняет независимая оценочная компания, затем в обязательном порядке следует ряд экспертиз и итоговое заключение на их основе. Начальная цена лота эквивалентна его рыночной стоимости, а участники аукциона в соответствии со своими бизнес-интересами доплачивают премию сверх этой суммы. Именно такой механизм позволяет собственникам за реалистичную рыночную стоимость продать актив.

Эти проблемы действительно так серьезны? Можно ли в данном случае полностью доверять аудиторам, продавцам и покупателям?

Оценку начальной стоимости ста процентов акций АО «ПОТ» перед аукционом проводила независимая компания ООО «АФК-Аудит», в чьей компетенции сомнений нет. На отчет была получена положительная стоимостная экспертиза саморегулируемой организации СРО «Российское общество оценщиков». В расчет принимались как чистые активы предприятия, так и все его доходы, и расходы, актуальные и предстоящие. С учетом сегодняшнего состояния полиграфической отрасли стоимость предприятия, рассчитанная методом «доходного подхода», оказалась на 54% меньше стоимости чистых активов за вычетом всех обязательств. Долги ПОТ к марту 2015 г. достигли 1,4 млрд рублей. Большая часть ее имущества находилась в залоге у банков под обеспечение кредитов на покупку оборудования, операционную деятельность и т.д. Было также очевидно, что с октября 2016 г долговая нагрузка на предприятие возрастет на 43%, поскольку АО «ПОТ» приобрело новое немецкое полиграфическое оборудование и взяло на эти цели кредит под 15% годовых во франкфуртском банке Commerzbank Aktiengesellschaft при участии АКБ «Московский индустриальный банк с финальной выборкой на сумму 1 млрд рублей.

Тем не менее, сами здания и земля в крупных городах всегда стоят достаточно дорого. Почему же перед аукционом их оценили так невысоко?

По данным аудита, 55% всех активов предприятия приходится на основные средства и составляет 3,7 млрд рублей. Из них 60% составляет стоимость земельных участков в Москве и регионах, 24% — финансовые вложения компаний-акционеров «ПОТ» в уставный капитал. Основные средства в Москве имели балансовую стоимость 1,7 млрд руб., из которых свыше миллиарда составляла, по данным Росреестра, кадастровая стоимость земельного участка и зданий. Большая часть старых построек требует капитального ремонта или реновации, если это памятник архитектуры. В регионах также меньше половины основных средств приходится на собственно полиграфическое оборудование, а остальные активы в буквальном смысле замурованы в бетон и закопаны в землю, поскольку приходятся на здания (во многих случаях морально и физически устаревшие) и обширные земельные участки. Надо при этом учесть, что стоимость такой недвижимости в последние годы сильно снизилась, инвесторы к ней равнодушны, земля остается неосвоенной. Продать подобные активы сложно, строить на них коммерческие объекты нецелесообразно. Средняя рыночная стоимость зданий производственно-складских помещений в регионах составляет сейчас от 7 до 10 тысяч руб. за кв. метр. Это подтвердили и данные бухгалтерского баланса АО «ПОТ», обнародованные перед аукционом. Для бизнеса такой груз сейчас практически неподъемен.

Но все-таки типография и ее филиалы работали, печатали книги, приносили прибыль…

Чем дальше, тем меньшую. Снова не эмоции, а сухие цифры: по результатам 2015 года чистая прибыль основного филиала АО «ПОТ» до вычета налогов, амортизации и процентов по текущим кредитам (EBITDA) составила 240 млн рублей, из которых обслуживание текущих обязательств предприятия составляло 50 млн руб. в год, а чистая прибыль до налогообложения — 4,5 млн руб. Закупка нового импортного оборудования быстрых сверхдоходов также, как мы видим, не обещало, а лишь увеличило долговую нагрузку на компанию. Подобными темпами в условиях падающего рынка Первой Образцовой менее чем за год могло грозить банкротство. Так уже произошло со многими полиграфическими предприятиями страны. И это не вина «неэффективных управленцев», а общая беда отрасли, которая за последние 20 лет претерпела огромные изменения. Сегодня полиграфическое производство уже не нуждается в огромных зданиях и гигантских машинах, с развитием цифровых технологий и распространением интернета оно стало компактным, мобильным, все больше и больше переходит в онлайн. Собственно говоря, это и есть логика развития современного производства, таковы тенденции практически везде: от заводов, производящих турбины и топливо для АЭС, до цехов по выпуску какой-нибудь замороженной курятины. Конечно, собственники зданий и земли могут некоторое время существовать за счет сдачи площадей в аренду, особенно в крупных и столичных городах — именно так и поступало АО «ПОТ». Но накладные расходы при этом несопоставимы с прибылью.

То есть все-таки правы те, кто уже «похоронил» Первую Образцовую?

Слухи о ее похоронах и даже смертельной болезни преувеличены. Наоборот, именно приватизация и частичное перепрофилирование может дать этому бизнесу новый импульс к развитию. Оптимизировать производство, избавить от убыточных активов и тем самым освободить средства для капиталовложений в модернизацию. Перенести производство в регионы вместо несуразно дорогой Москвы, где гораздо логичнее иметь в центре офисы и апартаменты, а не полузагруженные цеха и корпуса под склады. Да, придется уйти от «гигантомании», скорректировать принципы менеджмента, учесть все плюсы и минусы сегодняшнего рынка в полиграфии. Тем более что мощности ПОТ были рассчитаны в основном именно на печать книг, а не более востребованной сейчас сувенирной продукции, и это оставляло типографию во многом позади конкурентов. Есть множество факторов, которые необходимо будет осознать и учесть. Но — повторюсь — этот аукцион событие и впрямь «знаковое». Он преподает владельцам бизнеса и недвижимости уроки легального, активного и разумного выживания в эпоху кризисов. Такие знания и опыт — главный «основной актив», чья рыночная стоимость со временем только приумножится.

Беседовал Александр Васильев