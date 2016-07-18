Москва, 18 июля, 2016, 19:57 — ИА Регнум. Двойники по одномандатным округам на выборах в Чувашии могли выбыть «из-за давления федерального центра». Подобные «методы» в регионах будут «нивелироваться частично», что видно «по примеру» «той же самой» Чувашской Республики. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 18 июля, на заседании экспертного клуба «Регион» заявил руководитель Центра анализа международной политики Института глобализации и социальных движений Михаил Нейжмаков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Высказывая мнение о том, почему в Чувашии практически одновременно появившиеся двойники-самовыдвиженцы на выборах в Госдуму были также одномоментно сняты с предвыборной дистанции, Михаил Нейжмаков предположил, что это «так что так или иначе возможно из-за давления федерального центра, который закладывает тенденции на, может быть, менее «грязные» типы кампании».

«С другой стороны, в плане договоренности в регионе всё-таки такие методы борьбы с кандидатами от парламентских партий будут нивелироваться частично, что по примеру той же самой Чувашии видно. Хотя мы, вероятно, увидим активное использование кандидатов-самовыдвиженцев по в принципе конкурентным округам против кандидатов-тяжеловесов от парламентской оппозиции, которые могут так или иначе мешать ряду других конкурентов», — считает эксперт.

Отметим, что на заседании так же было высказано мнение, что предварительные договорённости по участию оппозиционеров в «согласованных» округах «в какой-то мере отнимают у партий возможность использовать их как ресурс в своих кампаниях в регионах».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чувашия стала «проблемным регионом», войдя в федеральную повестку скандалов с появлением нескольких двойников действующих депутатов, в том числе в «согласованном» «Единой Россией» округе. Предвыборная кампания в Чувашии стартовала с кандидатов-спойлеров на выборах в Госдуму, и республика уже получила «по рукам» от Москвы за политическое самоуправство и была вынуждена отыграть назад. Почти одновременно появившийся дуэт самовыдвиженцев Аксаковых по Канашскому округу, по которому будет баллотироваться глава комитета Госдумы по экономполитике и лидер чувашских справороссов Анатолий Аксаков, был столь же одномоментно снят с предвыборной дистанции. Параллельно в Чебоксарском одномандатном округе появился полный тёзка депутата Госсовета Чувашии Олега Николаеву («Справедливая Россия»), работающий водителем в одной из коммерческих организаций. Многочисленные однофамильцы засветились и в одномандатных округах на выборах в республиканский парламент.

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Глава ЦИК Чувашии Александр Цветков называет появление двойников «пугающей закономерностью» и предполагает, что за этим может стоять «серьезная политическая сила»: сбор около 15 тыс. подписей самовыдвиженец не осилит без административного ресурса.

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Напомним, 18 июля в пресс-центре ИА REGNUM состоялось пятое заседание экспертного клуба «Регион» на тему «Ход избирательной кампании в наиболее конкурентных одномандатных округах». В ходе мероприятия участники обсудили причины появления, специфику и региональные отличия наиболее конкурентных одномандатных округов.