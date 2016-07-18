Ереван, 18 июля, 2016, 19:47 — ИА Регнум. В центре Еревана полиция не позволила провести шествие в поддержку группы радикалов, которые вот уже вторые сутки как захватили полк полиции в Ереване, и удерживают в заложниках 4 полицейских, в том числе замначальников полиции Армении и Еревана.

Photolure Участники митинга на площади Свободы

Один из участников митинга, который организаторы называют «общественным обсуждением», призвал собравшихся шествием двинуться к полицейскому полку, где участники группы «Сасна црер» удерживают заложников.

После этого полиция начала задержания участников акции, тем самым не позволив начать шествие. Кроме того, силы правопорядка перекрыли все выходы с площади Свободы.

После нескольких потасовок участники митинга начали обсуждение на площади, где заявили, что удерживающие заложников радикалы не террористы. «Все мы видим, что делают террористы в мире», — заявил один из выступающих. Данное высказывание присутствующие встретили бурными аплодисментами.

В данный момент собрание в центре Еревана продолжается, полиция обещала вернуть задержанных участников акции и позволила провести шествие.

17 июля группа вооруженных людей захватила одно из зданий полка патрульно-постовой службы полиции Армении, удерживая в заложниках находящихся там сотрудников. В ходе штурма здания погиб один полицейский, четверо получили ранения. Члены вооруженной группировки являются сторонниками арестованного лидера радикального оппозиционного движения «Новая Армения» Жирайра Сефиляна, которые таким образом решили добиться его освобождения.