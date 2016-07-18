Лондон, 18 июля, 2016, 19:47 — ИА Регнум. Новый премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что угроза, исходящая от России и Северной Кореи, остается реальной. Такое заявление Мэй сделала сегодня, 18 июля, выступая перед парламентом в качестве главы правительства, сообщают британские СМИ.

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В парламенте рассматривался вопрос о модернизации ядерного щита Великобритании. Обсуждалось создание нового подводного флота, оснащенного ракетными системами Trident. В качестве аргумента Мэй использовала старый западный трюк о «русской угрозе», присовокупив к нему фактор КНДР.

Напомним, Мэй стала новым премьер-министров Великобритании 13 июля, после того, как Дэвид Кэмерон ушел в отставку.