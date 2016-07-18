Буэнос-Айрес, 18 июля, 2016, 19:33 — ИА Регнум. В Буэнос-Айресе 15 июля с.г. состоялись переговоры по вопросу вещания Russia Today в Аргентине. По этому поводу на официальном сайте МИД России опубликовано сообщение следующего содержания:

Съёмка

«На сайте Федеральной системы (министерства) средств массовой информации Аргентинской Республики размещено сообщение для печати следующего содержания:"Переговоры, прошедшие сегодня между министром Федеральной системы средств массовой информации и общественного контента Э. Ломбарди, начальником Национального управления общественного контента А. Лигалуппи и заместителем главного редактора — руководителем дирекции вещания на испанском языке телеканала Russia Today В. Воронцовой стали важным шагом в деле совершенствования обменов в области телевидения и культуры в целом. Их повестка дня включала обсуждение таких вопросов, как совместные телевизионные проекты, присутствие телеканала RT в системе открытого цифрового телевидения Аргентины (TDA), распространение в России на основе принципа взаимности аргентинского контента и совместное производство фильмов — в рамках связывающих наши страны отношений стратегического партнерства.

Хронограмма задач будет уточнена в ближайшие месяцы для придания нового содержания двусторонним отношениям с прицелом на обновление и углубление существующих контактов за счет подписания 27 октября 2016 г., в день, когда истекает срок действия предыдущего соглашения, новой договоренности».

Иными словами, Russia Today продолжит вещание в Аргентине до 27 октября с.г. После чего должно быть подписано новое соглашение, по которому аргентинские новости и другие передачи станут транслироваться бесплатно в России, а Russia Today сможет бесплатно вещать в Аргентине.

Напомним, что 13 июля в ИА REGNUM была опубликована статья: «Аргентина: бессилие симулякров от МИД России», в которой, в частности, отмечалось, что тема прекращения бесплатного вещания Russia Today в Аргентине исчезла из российского информационного пространства, и никак не комментируется уже месяц представителями МИД России. 15 июля состоялись переговоры, итогом которых похоже, стало выдвижение российской стороне встречных условий.





