Анкара, 18 июля, 2016, 19:30 — ИА Регнум. Бывший командующий Военно-воздушными силами Турции генерал Азын Озтюрк взял на себя ответственность за участие и организацию неудавшегося военного мятежа. Об этом сегодня, 18 июля, сообщает турецкий телеканал NTV.

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«Я начал действовать с целью совершить переворот», — цитирует телеканал слова Озтюрка, сказанные им сегодня на допросе у прокурора во дворце правосудия в Анкаре.

Вместе с тем, ряд экспертов указывает, что провальный мятеж военных в Турции был крайне странным. Звучат мнения, что все это было срежиссировано режимом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Указывается, что турецкие военные, которые с 1950-го года совершили пять удачных военных переворотов, на этот раз действовали крайне глупо и неорганизованно. Все действия мятежников носили скорее провокационный характер. При этом репрессивные действия режима Эрдогана носят явно подготовленный характер. Уже на следующий день после провала мятежа начались массовые аресты судей, полицейских, чиновников и силовиков, не участвовавших в мятеже.