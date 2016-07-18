Киев, 18 июля, 2016, 19:18 — ИА Регнум. В Верховной раде Украины еще не регистрировался ни один законопроект о проведении местных выборов в «отдельных регионах Донетчины и Луганщины». Об этом 18 июля в ходе пресс-конференции заявил спикер парламента Украины Андрей Парубий, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Фиг вам

«Ни одного законопроекта, как я и говорил, в Верховной раде не зарегистрировано. Поэтому, когда некоторые депутаты с ужасом говорят: «вот, вот сейчас закон внесут, завтра или послезавтра», я им отвечаю: без прохождения всех процедур никакой закон не может появиться… Ни один закон в Раде не стоял без выводов профильного комитета», — сказал Парубий.

Он напомнил, что перед вынесением на голосование законопроект рассматривается в нескольких комитетах Рады.

«Любой законопроект имеет свой законодательный путь: его регистрация, заключение комитета и, как правило, не одного… И только после этого законопроект получает шанс попасть на рассмотрение Верховной рады Украины. Я вам еще раз могу подтвердить свой тезис: такого закона на сегодня в Верховной раде нет», — заверил спикер парламента.

В то же время глава Рады отметил, что вопрос принятия законопроекта о децентрализации на Украине в целом зависит не столько от процедурных вопросов, сколько от политической воли парламентариев.

«Есть разные подходы и разные видения. Одни юристы предполагают, что дальше мы не можем продолжать, другие юристы говорят, что мы можем законодательным актом перенести на одну сессию возможность рассмотрения данного законопроекта. Но я не думаю, что вопрос в процедуре. Я думаю, вопрос в том, будет ли политическая готовность и политическая способность. Децентрализация продолжается независимо от изменений в Конституцию, на уровне Налогового кодекса, на уровне бюджета, она продолжается. Но, конечно, изменения в Конституцию сделали бы этот путь гораздо более быстрым и эффективным», — добавил Парубий.

Он также опровергает наличие во власти некой надструктуры, которая принимает все решения.

«Я иногда с иронией слушаю о таком мифологизированном органе, который где-то там собирается и все решает, потому что каждое совещание проходит в другой численности и в другом формате. Могу вам подтвердить, диалог происходит постоянно, это правильно. Я считаю это залогом того, чтобы Украину не бросить в хаос противостояния и безвластия, но этот диалог все время происходит на разных площадках. Здесь я могу подтвердить, что он происходит постоянно», — добавил Парубий.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня Парубий заявил, что законопроект о децентрализации Украины необходимо принимать, убрав из него пункт об «особом статусе» Донбасса. По его словам, децентрализация является одной из ключевых реформ на Украине, по которой есть консенсус парламента и общества.

«К сожалению, этот пункт стал причиной не только конфликтов, но и всеобщественной дискуссии. И фактически этот пункт, который зависит от выполнения Путиным (президент РФ Владимир Путин) минских договоренностей, не позволяет принять эту важную и ключевую реформу», — сказал тогда глава парламента Украины.