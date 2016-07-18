Сыктывкар, 18 июля, 2016, 19:08 — ИА Регнум. Вынесен приговор бывшему главе администрации городского округа «Сыктывкар» Роману Зенищеву. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере (п."г» ч.4 ст. 290 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Коми.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Копилка

Следствием и судом установлено, что в июне-июле 2007 года Зенищев, осознавая, что от его действий зависит выдача разрешительных документов на строительство многоквартирных жилых домов в квартале улиц: Красных Партизан-Первомайская-Интернациональная-Свободы, потребовал от учредителя ООО УК «АйСиТи» фиктивно трудоустроить в организацию на руководящую должность близкую знакомую, и получил за это в качестве вознаграждения более 800 тысяч рублей, которые организацией за период 2007—2009 годов были перечислены на банковскую карту женщины.

В ноябре 2015 года Зенищев был осужден за совершение ряда коррупционных преступлений, однако по эпизоду получения взятки от ООО УК «АйСиТи» был оправдан. Приговор в данной части был обжалован, отменен, и уголовное дело направлено на новое рассмотрение.

С учетом ранее вынесенного приговора Зенищеву назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1,1 млн. рублей, а также лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 3 года. Приговор не вступил в законную силу.