Донецк, 18 июля, 2016, 19:04 — ИА Регнум. Конфликт в Донбассе еще может быть разрешен мирным путем, но при этом территория региона должна быть освобождена от ВСУ. Об этом 18 июля заявил глава ДНР Александр Захарченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

rusvesna.su Александр Захарченко

«Надежда всегда есть. Вы знаете эту пословицу, она всем нам хорошо известна. Но я вам скажу откровенно — не то что надежда, а возможность. Надежды у меня, может быть, практически не существует, но возможности (решить конфликт в Донбассе мирным путем) еще остались. Мы обязаны эти возможности использовать», — заявил глава республики.

«Наша цель — освобождение территории Донбасса, победа, после которой мы сможем строить нормальную мирную жизнь, исходя из совсем других условий — не военных. Эти возможности мы обязаны использовать, потому что если мы их не используем, то придется решать военным путем. А это принесет потери, разрушения и жертвы, которые, к сожалению, нам придется нести. Поэтому если есть возможность, государство обязано ее использовать. Возможности пока еще есть. Мы должны использовать любую возможность избежать боевых действий», — сказал Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля глава ДНР заявил, что политика, которую проводит официальный Киев, «ведет к разрушению в первую очередь самого Киева». По его словам, в Донецке нет ни террористов, ни сепаратистов. «Терпеть то, что делает сейчас украинская власть на нашей земле, мы не будем. Я прекрасно знаю, что миром мы можем сделать гораздо больше, но наши противники не хотят ничего слушать… Мы победим в любом случае», — прогнозирует Захарченко.