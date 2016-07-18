Нижний Новгород, 18 июля, 2016, 18:55 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде план по призову на военную службу весной 2016 года выполнен в полном объеме не смотря на то, что в ряде районов зафиксирована нехватка призывников. Как сообщили в мэрии города, «в сложных условиях недостатка призывных ресурсов» пришлось работать призывным комиссиям Сормовского, Советского и Ленинского районов.

Минобороны.рф Призывники

Всего по городу на заседания призывных комиссий прибыло 4525 человек. В вооруженные силы направлено 935 нижегородцев, 12 граждан, имеющих высшее образование, вместо военной службы по призыву выбрали прохождение военной службы по контракту в течение двух лет.

Кроме того, один нижегородец направлен для прохождения военной службы в научную роту, которые созданы на базе научно-исследовательских, испытательных организаций и производственных предприятий ОПК. На альтернативную гражданскую службу были направлены трое призывников.

Отсрочки от призыва предоставлены 2031 гражданину. Из них: для продолжения образования — 1748 нижегородцам, по состоянию здоровья — 267 молодым людям.