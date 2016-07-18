Ульяновск, 18 июля, 2016, 20:28 — ИА Регнум. Ситуацию с политическими скандалами с КПРФ в Ульяновской области губернатор Сергей Морозов держит в своих руках. Об этом на заседании экспертного клуба «Регион» в ИА REGNUM 18 июля заявил генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Что качается политических скандалов с КПРФ, губернатор Сергей Морозов вполне держит ситуацию в регионе в своих руках, — заявил эксперт. — Как раз благодаря Морозову ситуация в Ульяновской области стабилизировалась, жители это помнят. Потому что когда на пост губернатора пришел Морозов, долг области в федеральный бюджет превышал восьмилетний бюджет Ульяновской области».

«А КПРФ хочется там победить на выборах, но не получается», — добавил Журавлев, комментируя ситуацию в регионе.

Он также отметил, что коммунистический «красный пояс» в Ульяновской области был «так давно, что можно считать, что уже этого не было»: «Потому что после «красного пояса» там был «военный пояс» в виде военного губернатора (генерал-полковник ВДВ Владимир Шаманов руководил регионом с 2000-го по 2004 год, прим. ИА REGNUM) и очень четкая военная форма управления, после которой области очень долго пришлось приходить в себя. Поэтому красный пояс давно зарихтовали».

«Претензии, действительно, были к Морозову серьезные, они много раз обсуждались по поводу легитимности и адекватности тех методов, которые применяло руководство области, но сейчас явно это ушло из политической актуальной повестки, — отметил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), член высшего совета партии «Единая Россия», кандидат исторических наук Дмитрий Орлов. — КПРФ, конечно, пытается на этом играть, но ситуация в Ульяновской области спокойная в этом смысле».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июля председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил о том, что у партии возникли трудности при регистрации кандидатов на выборах в губернаторы Ульяновской областей и что он доложит об этом президенту Путину. 13 июля глава ЦИК России Элла Панфилова на всероссийском совещании с избирательными комиссиями и уполномоченными по правам человека в регионах заявила, что некоторые губернаторы явно «мнят себя фактически организаторами конкретных выборов» и пытаются подменять избиркомы, «пытаются давать членам комиссий какие-то установки, какие-то проценты». 14 июля в Твиттер появилась запись известного в Ульяновской области политика от КПРФ Алексей Куринного, что его принял кандидат на пост губернатора — врио губернатора Сергей Морозов, речь шла о прозрачности выборов. «Я довел до него факты административного давления на депутатов при прохождении муниципального фильтра, — прокомментировал Куринной. — Мы оба согласились, что применение подобных методов недопустимо. Со своей стороны Сергей Иванович заверил меня, что им будут предприняты все необходимые меры для того, чтобы выборы прошли честно и легитимно».

Наблюдатели обращают внимание на тот факт, что единороссы помогли кандидату от КПРФ на пост губернатора Алексею Куринному пройти муниципальный фильтр на выборах главы Ульяновской области. «После встречи 14 июля врио губернатора Ульяновской области Сергея Морозова с кандидатом в главы региона от КПРФ Алексеем Куринным муниципальные депутаты-единороссы начали отдавать свои подписи за кандидата-оппозиционера, — констатируют они. — В итоге Куринной, который ранее сообщил в ЦИК, что ему мешают пройти муниципальный фильтр, уже сдал подписные листы в избирком».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборах в гордуму Ульяновска в 2015 году «Единая Россия» набрала 55,37% голосов избирателей, КПРФ — 17,35%, ЛДПР — 9,52%, «Коммунисты России — 4,33%.Остальные партии набрали менее 3% голосов:

«Справедливая Россия» — 2,94%, Коммунистическая партия социальной справедливости — 2,57%, «Яблоко» — 2,29%, «Родина» — 2,19%.

Кроме того, единороссы победили во всех 30 одномандатных округах. В результате 38 из 40 мест в гордуме заняли представители партии «Единая Россия». По одному мандату — у КПРФ и ЛДПР.

В голосовании приняли участие около 141 тыс. избирателей, из них около 10% (13 680 человек) проголосовали досрочно. Явка на выборах составила 28,56%.

Напомним, 18 июля в пресс-центре ИА REGNUM состоялось пятое заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Ход избирательной кампании в наиболее конкурентных одномандатных округах».