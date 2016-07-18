Москва, 18 июля, 2016, 18:22 — ИА Регнум. Отстранение России от Олимпийских игр резко снизит накал борьбы, сделает игры неполноценными и запустит процесс развала олимпийского движения как такового. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля, об этом заявил член комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи, президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков («Единая Россия»), комментируя доклад и заявления ВАДА.

Александр Дейнека. Гонка. 1930

«Если будет предпринята реальная попытка отстранить Россию от участия в международных спортивных соревнованиях, включая Олимпиаду, это уже будут не Олимпийские игры, а международные соревнования превратятся в местечковые. Нельзя просто так взять и исключить одну из ведущих мировых спортивных держав из соревновательного процесса, я считаю, что это просто глупость. Это будет невосполнимый удар по мировому спорту», — сказал депутат.

Завтра они захотят «отстранить Китай, послезавтра — еще кого-то», предположил парламентарий. «Руководство России неоднократно подчеркивало необходимость бороться со случаями употребления допинга, работа в этом направлении сейчас активно ведется. Причину происходящего сегодня я вижу в том, что конфликт перерос из ситуации, когда следовало выяснить, какие спортсмены принимали допинг и снять подозрения с чистых атлетов, в стадию, когда на первом плане оказалось уязвленное самолюбие международных спортивных чиновников, с которыми российские функционеры, к сожалению, не смогли вовремя наладить нормальное рабочее взаимодействие», — отметил Шестаков.

По мнению депутата, сейчас нельзя опускать руки, необходимо продолжать искать «пути к сотрудничеству, требовать доказательств предъявленных обвинений, а в их отсутствие доказывать свою правоту». «Отстранение России от Олимпийских игр резко снизит накал борьбы, сделает их неполноценными и запустит процесс развала олимпийского движения как такового», — заключил он.

Ранее комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) в своем докладе подтвердила обвинения в адрес российских спортсменов о якобы использовании допинга во время Олимпиады в Сочи в 2014 году. Доклад представлен 18 июля, на специальной пресс-конференции главой независимой комиссии Ричардом Маклареном. Авторы доклада бездоказательно обвиняют российские спецслужбы и российских спортивных чиновников в планировании замены образцов допинг-проб лаборатории в Сочи.