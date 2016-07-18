Тверь, 18 июля, 2016, 18:16 — ИА Регнум. Сельхозпроизводители Тверской области приступают к уборке урожая, заготовке кормов, подъему зяби, севу озимых. Эта тема стала одной из центральных на оперативном совещании в правительстве региона 18 июля, которое провел исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

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Игорь Руденя обратил внимание министра сельского хозяйства на актуальный вопрос сбыта овощей, льна и другой продукции. Необходимо, чтобы продукция хозяйственников была востребована, для этого нужно наладить рынки сбыта. Другое приоритетное направление работы — решение задачи, поставленной президентом страны, по введению в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения.

Еще одним важным вопросом повестки дня стало завершение объектов СУ-155. Вопрос обсуждается в постоянном режиме: еженедельно в Правительстве области заслушивается информация от представителей застройщика и регионального министерства по обеспечению контрольных функций о ходе строительства объектов. Отслеживать процесс строительства на всех стадиях — такова установка главы региона.

На совещании обсуждался ход подготовки к принятию бюджета Тверской области на 2017 год и внесение изменений в текущий. «Бюджет — основной документ, в котором выстроены приоритеты», — подчеркнул руководитель области.

Игорь Руденя обратил внимание на вопрос эффективности использования бюджетных средств в социальных учреждениях. На прошлой неделе глава региона посетил ряд районов, побывал на объектах здравоохранения, в частности, в ЦРБ Зубцовского района.

«Это образцовая поликлиника, руководитель которой ответственно относится к использованию бюджетных средств. Все деньги идут в дело. А значит вопрос не в количестве денег, а в эффективности их вложения. Наша задача — повысить качество администрирования», — заявил глава региона.

Речь шла также о реализации в Тверской области проектов по ремонту дорог, мостов. В настоящее время идет реконструкция моста в Ржеве. Задача, которую поставил Игорь Руденя — отремонтировать объект и открыть движение до начала основного сезона, к 1 сентября.