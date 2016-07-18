Каракас, 18 июля, 2016, 18:14 — ИА Регнум. Генеральный директор «Стройинвестинжиниринг СУ-848», экс-сенатор от Белгородской области Сергей Попельнюхов будет привлечен к суду за хищение более одного миллиарда рублей. Средства были выделены из бюджета Российской Федерации на строительство заводов по производству автоматов Калашникова АК-103 в Венесуэле.

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«Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Стройинвестинжиниринг СУ-848» Сергея Попельнюхова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, с февраля 2010 года по июнь 2011 года Попельнюхов в составе организованной группы совершил хищение путем обмана денежных средств ОАО «Рособоронэкспорт», выделенных на строительство в Боливарианской Республике Венесуэла заводов по лицензионному производству автоматов АК-103 и патронов к ним, на общую сумму более 1 млрд рублей. Уголовное дело направлено в Лефортовский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу», сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

По версии следствия, проблемы с заводами по производству автоматов Калашникова в Венесуэле возникли из-за того, что часть полученных под строительство средств Попельнюхов перевел на счета подконтрольных ему компаний, которые находились в сложном финансовом положении. В результате те расплатились с кредиторами, но отсутствие средств сказалось на темпах строительства в Венесуэле, писало ранее ИА REGNUM





