Ростов-на-Дону, 18 июля, 2016, 18:09 — ИА Регнум. На Ростовскую область и донскую столицу надвигается буря. Экстренное оповещение пришло от регионального МЧС. Как сообщили ИА REGNUM 18 июля в чрезвычайном ведомстве, на смену 40-градусной жаре придут ливни и грозы.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Капли дождя

Сильные дожди, которые будут сопровождать сильные порывы ветра до 28 м/с, обрушатся на регион и областной центр до конца дня. Чтобы не повторились трагичные события 30 июня, когда во время непогоды погибла в ливневом потоке 14-летняя девочка, горожан просят покинуть места, которые может затопить. Среди них — пересечение проспекта Буденновского и улицы Пушкинской, Привокзальная площадь, пересечение улиц Малиновского и Всесоюзной, Стадионной и Нансена, улицу Шоссейную. Родителям нужно оперативно забрать детей из спортивных, развлекательных и образовательных учреждений домой, а лучше вообще воздержаться от их посещения.

В городском управлении по делам ГО и ЧС просят ростовчан быть осторожными и без надобности на улицу не выходить. Парковать автомобили в низинах, а также под деревьями и рекламными щитами нельзя.

Дорожники готовы к большой воде на трассе М-23 «Ростов-Таганрог — граница с Украиной» в районе села Чалтырь. В связи с этим дорожные службы приведены в состояние повышенной готовности, они готовы ликвидировать последствия стихии.

Отметим, что в последние дни на Дону установилась жара, которая превысила 40-градусные отметки. В связи с этим коммунальщики также перешли на усиленный вариант работы.

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Напомним, что непогода, которая пришла в Ростов-на-Дону 30 июня, натворила много бед. В результате наводнения погибла школьница, более 10 горожан получили травмы. Большая вода пришла в кафе, рестораны, офисы и подземные переходы, десятки машин оказались затоплены. Ликвидировали последствия стихии спустя несколько дней. За материальной помощью к властям обратились около 200 человек.