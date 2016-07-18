Ростов-на-Дону, 18 июля, 2016, 17:47 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Ростовской области продолжает принимать документы от кандидатов в Госдуму РФ седьмого созыва и на освободившиеся депутатские мандаты в Законодательном собрании региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облизбиркома 18 июля, к концу прошлой недели поступили заявления от пяти партийцев.

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Так, лидер регионального отделения «Справедливой России» Михаил Емельянов примет участие в выборах депутатов Госдумы по Нижнедонскому одномандатному избирательном округе №150. Ранее Емельянов успешно избирался депутатом Госдумы РФ в 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 годах. Эсер Анатолий Котляров выдвинул свою кандидатуру по Ростовскому одномандатному избирательному округу №149.

Кандидатов в новый состав высшего законодательного органа страны зарегистрировали «Коммунисты России». Оба претендента — Георгий Хугаев и Игорь Катаев — нигде не работают. Избираться будут по Шахтинскому одномандатному округу №154 и Белокалитвинскому одномандатному округу №153 соответственно.

Известно, что Георгий Хугаев ранее в избирательных кампаниях в качестве кандидата не участвовал, а Игорь Катаев принимал участие в выборах депутатов парламента Республики Северная Осетия — Алания пятого созыва в 2012 году.

Первым кандидатом на дополнительные выборы депутатов донского парламента стал «единоросс» Александр Ищенко. Свою кандидатуру он выдвинул по Ленинскому одномандатному избирательному округу №28.

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Напомним, что выборы в Госдуму РФ пройдут 18 сентября. Помимо этого жители донского региона проголосуют за депутатов органов местного самоуправления, в ряде территорий пройдут довыборы депутатов Заксобрания области и гордумы донской столицы.