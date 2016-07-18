Киев, 18 июля, 2016, 17:46 — ИА Регнум. Жители Украины ассоциируют Верховную раду с депутатами-прогульщиками, заблокированной трибуной и пустыми местами в зале, поэтому у парламента такой низкий уровень доверия. Об этом 18 июля в ходе пресс-конференции заявил спикер украинского законодательного органа Андрей Парубий, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Парубий

«С чем у украинцев, в первую очередь, ассоциируется Верховная рада Украины? С депутатами-прогульщиками, с блокированием трибуны, с пустыми местами в зале. Именно такие новости о Раде больше преобладают среди сообщений в СМИ. Не стоит удивляться, что рейтинг парламента является таким низким… Пока телевидение транслирует бесконечные шоу, большинство народных депутатов занимается ежедневной работой — пишут и принимают важные для страны законы», — сказал Парубий.

Однако спикер парламента видит и некоторые плюсы от такого положения дел. Например, благодаря невыплате зарплаты депутатам, которые не посещают заседания, Рада сэкономила 1,5 млн гривен.

Также Парубий уверен, что в последний месяц-полтора — «когда общественное давление возросло» — «я могу сказать уверенно, что Верховная рада стала работать более эффективно».