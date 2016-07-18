Санкт-Петербург, 18 июля, 2016, 17:49 — ИА Регнум. Машинисту электропоезда стало плохо во время движения поезда по «красной» (первой) ветке петербургского метрополитена. Поезд остановился в тоннеле в нескольких метрах от станции «Пушкинская». Об этом сегодня, 18 июля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе подземки.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Работник питерского метрополитена

По «красной» ветке движение осуществлялось только в южную сторону — в направлении от «Девяткино» до «Проспекта Ветеранов».

Как сообщали очевидцы в соцсетях, поезда двигались с большими интервалами. Пассажирам приходилось стоять по 10−15 минут в ожидании прибытия поезда. В обратном направлении поезда не ходили совсем — пассажиров просили покинуть вагоны и при возможности воспользоваться «синей» веткой метро.

«Всех пассажиров, ехавших в поезде от Балтийской, попросили покинуть вагоны. Вся толпа (как я поняла из двух поездов уже) стояла на платформе. По громкой связи объявили, что движение по красной ветке затруднено, чтобы пассажиры переходили на синюю», — рассказали очевидцы.

«А мы стоим на «Нарвской» в поезде уже 15 минут», — посетовали пассажиры. «На «Техноложке» всех отправляют на синюю ветку. По красной поездов нет», — сообщали другие. «Из кабины машинистов было слышно, что на какой-то ветке машинисту поезда стало плохо», — сообщали очевидцы.

В пресс-службе подземки подтвердили причину коллапса. «Оказывается помощь машинисту, который не доехал до станции «Пушкинская», потому что ему стало плохо. Поезд стоит в тоннеле. Движение есть, но по одному пути из двух», — сообщили в ГУП «Санкт-Петербургский метрополитен».

В настоящее время движение поездов уже восстановлено в обоих направлениях. Состав с пассажирами простоял в тоннеле 15 минут.

Напомним также, что из-за бесхозной коробки около 17:00 была закрыта на вход и выход станция «Московская» на «красной» ветке петербургского метро. Поезда следовали мимо без остановки.