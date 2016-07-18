Богота, 18 июля, 2016, 17:43 — ИА Регнум. Официальные структуры Колумбии начали процедуру рассмотрения документа о проведении референдума по мирным договоренностям, достигнутым между властями страны и руководством лево-радикальной группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия Народа».



Флаг Колумбии

Как сообщает El Tiempo, документ о проведении референдума уже утвержден Конгрессом Колумбии, в данный момент он находится на рассмотрении в Конституционном суде страны. После того, как решение о проведении референдума подтвердит президент Колумбии, страна начнет подготовку к организации процесса голосования.

Отметим, что, несмотря на подписанные мирные договоренности, несколько дней назад произошло столкновение между правительственными войсками и повстанцами из FARC-EP. Об этом заявил министр обороны страны Луис Карлос Вегас. Патруль FARC-EP столкнулся с отрядом быстрого реагирования армии, и между ними произошел конфликт. Несколько бойцов FARC получили ранения, комментирует BBC.

В целом, отношение к мирным переговорам с FARC-EP в колумбийском обществе довольно противоречиво. Так, весной 2016 года в более чем двадцати городах Колумбии состоялись массовые акции протеста против политики президента страны Хуана Мануэля Сантоса и переговоров правительства с леворадикальными повстанческими группировками. По мнению демонстрантов, в числе которых были и бывшие военные, глава государства потакает требованиям повстанцев, вместо того чтобы сосредоточиться на реформах, сообщает Euronews.