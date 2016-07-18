Москва, 18 июля, 2016, 17:37 — ИА Регнум. Если федеральная парламентская кампания инерционна, то она распадается на локальные мини-кампании, что способствует росту важности региональной повестки. Об этом заявил руководитель Центра анализа международной политики Института глобализации и социальных движений Михаил Нейжмаков в ходе заседания Экспертного клуба «Регион» 18 июля в пресс-центре ИА REGNUM.

«Становятся уязвимы кандидаты федерального уровня. Ресурс узнаваемости, тяжеловесности теряет ценность», — отметил участник круглого стола, комментируя особенности избирательной кампании в Государственную думу VII созыва.

К ним эксперт также отнес тот факт, что на данный момент целый ряд известных кандидатов идут только по округу: «Участие в одномандатных выборах лишает возможности партию использовать кандидатов как лицо».

Михаил Нейжмаков прокомментировал ориентацию партий на базовый электорат, вспомнив опыт кампании 2011 года, когда на старте ставку делали на электоральное ядро, а к финалу, наоборот, «диапазон и символы кампании» расширялись, что, по мнению эксперта, может наблюдаться и в сентябре 2016 года.

Участник круглого стола дал оценку использования медийных фигур в избирательной кампании, отметив, что, если раньше их привлечение ассоциировали с партией «Единая Россия», то сейчас в поле зрения СМИ попадают и партии парламентской оппозиции: «Чем более конкурентна кампания, тем ресурс узнаваемости звезд играет меньшую роль».

Напомним, сегодня, 18 июля, в пресс-центре ИА REGNUM в ходе круглого стола «Ход избирательной кампании в наиболее конкурентных одномандатных округах» участники определили причины появления, специфику и региональные отличия наиболее конкурентных одномандатных округов. Была рассмотрена специфика позиционирования в избирательных округах известных российских политиков, участвующих в кампании 2016 года, а также используемые технологические приемы. Эксперты круглого стола обсудили идеальные образы кандидатов, востребованные электоратом, и также их использование кандидатами в наиболее конкурентных округах.