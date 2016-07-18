Санкт-Петербург, 18 июля, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Российские и финские пограничники провели традиционный совместный осмотр пограничной просеки и знаков на Выборгском направлении государственной границы РФ и Финляндии. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 июля в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Погрануправление ФСБ России по СПб и Ленобласти Граница России и Финляндии

В ходе осмотра были обнаружены деревья, которые растут по одну сторону границы, а их кроны свисают на сопредельной территории.

«Как отметили финские коллеги, «в гости к друг другу бегают». Однако по взаимному соглашению между пограничными ведомствами Финляндии и России этот факт является недостатком и устраняется на месте совместными усилиями пограничных нарядов», — пояснили в Погрануправлении.

Там также отметили, что российские пограничники и сотрудники Финской пограничной охраны провели совместное мероприятие по осмотру территории в атмосфере добрососедства и взаимного доверия.

Состояние пограничной просеки и пограничных знаков обеими сторонами признано удовлетворительным, все проблемные вопросы решены.

Совместный обход государственной границы российскими и финскими пограничниками проводится уже более полувека и является свидетельством добрых отношений двух стран.