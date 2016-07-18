Казань, 18 июля, 2016, 17:35 — ИА Регнум. Из 300 российских вузов только 40 готовят хороших специалистов, примерно каждый седьмой, заявил замглавы правительства РФ Аркадий Дворкович на открытии «Летнего кампуса Президентской академии» в Татарии.

ruscow Скульптуры студентов у здания Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова

«У нас около 300 вузов в стране, в целом, выпускники, наверное, 40 вузов неплохие, но это моя оценка», — сказал Дворкович, отметив, что при этом «у каждого вуза есть своя сильная сторона, своя специализация, откуда выходят более профессиональные и качественные выпускники».

По мнению Дворковича, слабые стороны отечественного образования — не только в слабой материальной базе вузов, но и в педагогах, которые «учились еще по старым канонам и не смогли воспринять новые или имеют свои собственные представления о жизни и этому учат».