Ростов-на-Дону, 18 июля, 2016, 17:34 — ИА Регнум. Уборочная страда в Ростовской области перешагнула экватор. Донские аграрии намолотили уже почти 5 млн тонн зерна, убрав более половины площадей зерновых и зернобобовых культур. Как сообщили ИА REGNUM 18 июля в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона, средняя урожайность в области составляет 37,1 центнера с гектара.

donland.ru Жатва на донских полях

Передовиками производства ежегодно являются земледельцы Сальского, Зимовниковского, Зерноградскоо и Неклиновского районов. Хозяйства в этих территориях обмолотили наибольшие площади. По валовому сбору лидируют зимовниковские, сальские, азовские и зерноградские хлеборобы.

Отметим, что на донской регион в ближайшие дни надвигается непогода. Местами по области ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым ветром, порывы которого могут достигать 20−25 м/с, в отдельных районах — 28 м/с. В связи с этим аграрии стараются продлить трудовой день, а некоторые хозяйства собирают каравай круглосуточно, организовав посменную работу.

Напомним, что первый миллион тонн зерна земледельцы Ростовской области намолотили в первых числах июля. Темп работ донских хлеборобов характеризуется как очень высокий. Аграрии стараются собрать урожай без потерь, так как весенняя непогода сказалась на посевах.

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