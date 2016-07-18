Москва, 18 июля, 2016, 17:31 — ИА Регнум. Кандидаты в одномандатных округах будут вынуждены плотнее работать с местными активистами — при этом среди наиболее острых проблем на местах оказался вопрос жилой застройки. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 июля заявил генеральный директор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский на пятом заседании экспертного клуба «Регион», посвященном ходу избирательной кампании в наиболее конкурентных одномандатных округах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

«Эти выборы очень сильно повлияют на строительный рынок по той простой причине, что вопрос застройщиков, особенно застройщиков жилой недвижимости, сейчас является очень проблемным», — заявил Еловский.

«Жилую застройку называют среди ключевых проблем до трети населения. Соответственно, любому одномандатнику, которому надо будет определяться и самопозиционироваться, придется работать по этой теме. Но работать он будет, скорее всего, в негативном режиме», — пояснил эксперт.

«Все застройщики, с которыми я разговариваю, в ужасе от того, что им предстоит в ближайшем созыве и какие решения по этой теме будут приниматься», — констатировал он.

Важнейшим фактором в ходе предстоящей избирательной гонки станет то, как будут работать одномандатники с локальными, местными гражданскими активистами в целом, заметил Еловский: «Особенно это важно для Центральной России и Московской области, где гражданских активистов стало очень много, они стали занимать очень активную позицию».

Это будет открывать для кандидатов, с одной стороны, медийные ресурсы, с другой — сетевые, подчеркнул эксперт. «В зависимости от того, какую позицию кандидат по этому вопросу будет занимать, может сыграть значительное влияние на результат», — заключил Еловский.

Напомним, что 18 июля в пресс-центре ИА REGNUM состоялось заседание Экспертного клуба «Регион», посвященное ходу избирательной кампании в наиболее конкурентных одномандатных округах. В ходе мероприятия участники обсудили причины появления, специфику и региональные отличия наиболее конкурентных одномандатных округов, идеальные образы кандидатов и использование этих образов кандидатами в наиболее конкурентных округах.