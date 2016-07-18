Москва, 18 июля, 2016, 17:31 — ИА Регнум. В России наблюдается снижение инфляции и стабильность курса рубля, однако кого-то это радует, а кого-то — не очень. Об этом 18 июля в ходе встречи с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым заявил президент РФ Владимир Путин.

kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым

По словам Титова, макроэкономическая стабильность сегодня состоит в том, что инфляция снижается.

«Это во многом сказывается на том, что курс рубля стал стабильнее, даже имеет тенденцию к росту», — сказал Титов.

В свою очередь, Путин заметил, что «это тоже не всех предпринимателей радует»: «Кого-то радует, кого‑то не очень».

Глава государства подчеркнул, что тем, кто закупает по импорту, «это не очень нравится», а тем, кто расходы имеет в рублях, а продаёт за границу, «как раз слабая национальная валюта более выгодна»: «Нужно найти баланс между этими интересами».

Напомним, Борис Титов является уполномоченным по правам предпринимателей при президенте РФ с июня 2012 года. Титов также является председателем Партии роста, которая намерена баллотироваться в Госдуму VII созыва.