Вильнюс, 18 июля, 2016, 17:28 — ИА Регнум.



Неизвестный фламандский художник. Богатый и бедный. XVII век

Литва была в числе европейских стран, на которых сильнее всего повлиял финансовый кризис 2007—2008 годов, в настоящий момент каждый пятый житель Литвы живёт за гранью нищеты. Такой вывод в авторской колонке в литовском информационном агентстве BNS сделала доктор Наталья Атас, лектор Программы социальной политики Университета им. Витаутаса Великого, защитившая в Шеффилдском университете диссертацию о бедствующих работниках в Литве. ИА REGNUM сегодня, 18 июля, публикует перевод на русский язык статьи Атас.

На данный момент Литва находится в десятке европейских стран с наиболее быстрым развитием экономики.

Марио Драги, президент Европейского центрального банка, похвалила Литву и другие страны Прибалтики за стратегии, примененные в борьбе с глобальным финансовым кризисом. Эти страны во время кризиса применяли такие жесткие экономические меры, как сокращение зарплат работников общественного сектора, сокращение пенсий, повышение налогов, сокращение социальной помощи и ужесточение порядка ее предоставления. По словам Драги, страны Прибалтики «отправили мощное сообщение» другим странам Европы и должны считаться исключительно успешным примером преодоления кризиса. Действительно ли это так?

Каждый пятый житель Литвы живет за гранью нищеты

Возможно, сообщение, отправленное странами Прибалтики, и было мощным, но улучшающиеся макроэкономические показатели этих стран — только одна часть экономики. Другие социоэкономические индикаторы, такие как рост бедности, неравенства или уровень минимальной зарплаты показывают, что пример Литвы не такой уж и положительный.

Начнем с того, что каждый пятый житель страны живет за гранью нищеты, почти каждый третий испытывает бедность и социальное отчуждение. Бедность в Литве затрагивает широкий спектр жителей: детей, молодежь, пожилых людей, тех, кто ищет работу, и даже тех, кто работает. На самом деле, работа не всегда защищает от нищеты — более 8% работающих жителей Литвы живут за гранью бедности. Работающие женщины и семьи с детьми часто сталкиваются с повышенным риском бедности. И это только официальная статистика. Если учитывать, что грань риска бедности в Литве одна из самых низких в Европе, то положение становится еще более удручающим.

Тем временем, как кризис в Греции широко обсуждался в международных СМИ, жители Литвы жили в еще большей нужде. В 2014 году минимальная зарплата в Греции достигала 683 евро, а в Литве всего 289 евро и была самой низкой в Европе. Похожая ситуация была и со средней зарплатой, которая до сих пор считается одной из самых низких на Старом континенте (самую низкую среднюю зарплату получают жители Болгарии и Румынии).

Неравенство доходов и возникающие в связи с этим проблемы

Если смотреть на такие социоэкономические показатели, не вызывающие оптимизма, у многих может возникнуть вопрос, на самом ли деле положение жителей Литвы не улучшается, хотя рост экономики страны за последнее десятилетие был одним из самых быстрых в Европе? Ответ на этот вопрос можно легко найти, если посмотреть на показатель неравенства доходов. В Литве один из самых высоких уровней неравенства доходов в Европе. Это означает, что доходы в стране распределены исключительно неравномерно, и разница между доходами самых богатых и самых бедных очень большая.

Неравенство доходов, сильно выросшее за последние 10 лет, указывает на то, что люди, чье финансовое положение улучшилось, принадлежали к группе жителей Литвы с наибольшими доходами. Другими словами, самые богатые люди страны стали еще богаче, а самые бедные вряд ли почувствовали улучшение качества своей жизни. Так что, ответ на ранее заданный вопрос простой. Да, жизнь в Литве на самом деле стала лучше, но только для малой части общества. Такая сложившаяся в Литве социоэкономическая ситуация несомненно отражает проводимую государством социальную политику и его общую модель благосостояния. Именно у этих структур крупнейший потенциал для защиты граждан от различных социальных проблем и поддержания их благополучия, особенно в тех случаях, когда семья и рынок не могут этого сделать.

Государственная социальная политика охватывает сферы семьи, жилья, просвещения, здравоохранения, рынка труда и социальной защиты. Социальная защита (охватывающая социальное страхование, поддержку и услуги) — особенно важный элемент национальной социальной политики, помогающий защитить людей от различных социальных проблем (например, от потери работы, болезни или нищеты). Кроме того, эта система должна защищать наиболее уязвимые группы общества (например, детей, пожилых людей, матерей и отцов, в одиночку воспитывающих детей). Но Литва входит в число европейских стран, которые социальной защите уделяют меньше всего средств и внимания.

Подходящие решения можно найти, только если должным образом углубиться в социальные проблемы, а для этого необходимо образование экспертов в сфере социальной политики, охватывающее широкий спектр знаний. В стране не хватает специалистов, которые осознали бы роль власти и граждан в решении социальных проблем, лучше понимали бы сферу, ориентированную на благополучие человека — социальную политику.

Необходимо менять национальную стратегию социальной политики

Согласно данным Eurostat, в 2015 году правительство Литвы потратило на социальную защиту 11,5% от валового национального продукта, это намного меньше среднего показателя Европы, который составляет 19,5%. В ЕС на социальную защиту меньше выделила только Румыния. А общие (не только государственные) расходы на социальную защиту в Литве были почти в 2 раза меньше среднего показателя Европы. Это означает, что, несмотря на относительный экономический успех, Литовское государство менее щедрое, чем другие страны Европы. Такая система не предоставляет адекватную защиту гражданам Литвы и только делает их еще более уязвимыми в контексте современных проблем.

Что это означает? Если не пересмотреть национальную стратегию социальной политики, дальнейший рост экономики по-прежнему не будет гарантировать улучшения качества жизни самых уязвимых групп жителей. Результаты сравнительных исследований в области социальной политики, проводимых в странах Западной Европы, показывают, что объем социальных расходов часто отражает уровень благополучия общества. Страны, в которых на социальную защиту выделяется больше всего средств, отличаются меньшим уровнем бедности и неравенства, а также лучшими показателями качества жизни людей. Обязанность благополучного государства — гарантировать своим гражданам определенный минимальный (достойный) стандарт проживания через деятельность госучреждений.

От того, какой уровень ответственности за благосостояние граждан принимает на себя государство, зависит не только уровень роста социальных проблем, но и общая удовлетворенность жизнью в обществе. Страны, которые принимают на себя меньше ответственности за благополучие своих граждан, отличаются более высоким уровнем бедности и неравенства, а также более высоким уровнем недовольства жизнью среди жителей. Именно это мы можем заметить в Литве, где учреждения власти все чаще подчеркивают, что лица должны сами заботиться о своем благополучии, а роль государства в том процессе должна быть минимальной. Пока такой взгляд не изменится, жители Литвы будут продолжать оставаться среди самых бедных в ЕС.