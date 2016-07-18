Новосибирск, 18 июля, 2016, 17:30 — ИА Регнум. В Новосибирске сотрудники муниципальной службы по вопросам похоронного дела подозреваются в хищении бюджетных средств, об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

Надгробие

По версии следствия, более трех лет (с 25 апреля 2008 года по 25 ноября 2011 года) муниципальное учреждение города Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги» заключало договоры и контракты с организациями на оказание различного рода услуг и работ, в том числе по уборке территорий кладбищ в городе Новосибирске. Фактически же, услуги и работы по заключенным договорам не выполнялись, а в платежные документы вносились недостоверные сведения о якобы выполненных работах. В результате с расчетного счета управления финансовой и налоговой политики мэрии Новосибирска обманным путем было перечислено более 46,7 млн рублей на расчетные счета подставных фирм, с которыми были заключены договора.

По факту хищения бюджетных денежных средств было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В настоящее время расследование по делу продолжается.