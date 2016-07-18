Москва, 18 июля, 2016, 17:17 — ИА Регнум. В ходе избирательной кампании «Единая Россия» столкнется с возросшим уровнем оппозиционности своего электората. Как передает корреспондент ИА REGNUM, такое мнение 18 июля высказал директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков на пятом заседании экспертного клуба «Регион», посвященном ходу избирательной кампании в наиболее конкурентных одномандатных округах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

«Для меня было некоторой неожиданностью видеть резко возросший уровень оппозиционности. Это безусловный тренд», — заявил Марков.

«Отношение людей можно охарактеризовать следующим образом: мы поддерживаем Россию, поддерживаем президента Путина, но вот эти (местные власти — прим. ИА REGNUM) — уже достали. Терпение, что называется, уже заканчивается, и раздражение зашкаливает», — продолжил он.

Ключевым фактором в растущем уровне недовольства эксперт назвал бездействие властей: «Наиболее яркий пример — дороги просто не строят. Вопрос, который возникает у всех избирателей — почему вы, правительство, губернаторы, мэрия, почему вы не строите дороги?».

Тема здравоохранения также станет одной из наиболее актуальных: «Чудовищные очереди, при этом одновременно идет увольнение части врачей — может быть, оно частично даже мифологическое, в Москве увольняют, и кажется, что по всей стране тоже — но раздражение зашкаливает», — подчеркнул Марков.

Таким образом, «у Единой России эта программа окажется значительно сложней, чем ей ожидалось», — констатировал он.

«Ее кандидаты и технологи должны подготовиться. Это касается здравоохранения, образования. Общее раздражение бездействием, чем какими-то неправильными действиями», — продолжил политолог.

Помимо традиционной темы коррупции «единороссы» столкнулись также с определенным снижением популярности «звездных кандидатов»: «Тренд прошел вниз. Трудно сказать, дойдет ли это до завершения, когда звездность окажется скорее минусом, нежели плюсом, но этот тренд есть налицо», — отметил эксперт.

Наконец, всем кандидатам от «Единой России» придется доказывать, что «они являются партией президента, а не партией правительства», подчеркнул Марков:

«Общественное мнение очень серьезно это различает. И это нетривиальный вопрос. Тем более, как мы знаем, программа правительства по сути объявлена программой партии. С этим придется что-то делать, образовалась ловушка, из которой придется выходить».

В целом, однако, состав Госдумы уже на данном этапе виден вполне однозначно, считает политолог. «Единая Россия» получит меньше процентов, но составит значительно большую фракцию за счет одномандатников. Все остальные партии получат больше процентов, кроме Справедливой России, но составят меньшие фракции из-за потери одномандатников», — полагает Марков.

У КПРФ главной темой станет попытка убедить избирателей, что они не являются «партией вечных пенсионеров», подчеркнул эксперт: «На деле Компартия переломила тренд — средний возраст ее актива и кандидатов не выше, чем у других партий, но в общественном мнении этот момент никак не удалось преодолеть».

Самые же большие проблемы из парламентских партий возникнут у «Справедливой России», потому что «им нужно доказать, зачем они вообще нужны», считает Марков. При этом многим одномандатникам от этой партии также придется задуматься над обоснованием своего перехода из «Единой России»: «То, что из «Единой России» выгнали, и теперь кандидат должен идти по линии «Справедливой России» — это логично на уровне штаба, но на уровне избирателя с такой логикой согласятся далеко не все», — считает политолог.

По одномандатникам медийное внимание будет сосредоточено всего на нескольких округах, считает Марков, поскольку многие СМИ носят оппозиционный характер: «Это Дмитрий Гудков и Дмитрий Потапенко. Возможно, кто-то еще, кто по округам имеет определенные шансы, но из тех, кто имеет реальные шансы, внимание сосредоточится прежде всего на этих фигурах».

Помимо них большое внимание по округам будет, скорее всего, также оказано Оксане Дмитриевой, как человеку с большим электоральным потенциалом, а также Михаилу Юревичу и Сергею Митрохину, добавил политолог.

Напомним, что 18 июля в пресс-центре ИА REGNUM состоялось пятое заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Ход избирательной кампании в наиболее конкурентных одномандатных округах». На мероприятии рассматривалась специфика позиционирования в избирательных округах известных российских политиков, участвующих в кампании 2016 года, а также используемые ими приемы политической борьбы.