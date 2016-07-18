Чебоксары, 18 июля, 2016, 17:14 — ИА Регнум. Чувашская Республика определилась с условиями продажи ОАО «Чувашский бройлер». Сегодня, 18 июля, начался приём заявок для участия в аукционе. На продажу выставлено 49% акций, стартовая цена составляет около 170 млн рублей. Соответствующие материалы опубликованы на официальном портале органов республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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В собственности республики находятся 49% акций компании. Аукцион по продаже проблемного предприятия, где трудятся 550 человек, намечен на 26 августа. Республика выставляет на продажу 45 815 акций «Чувашского бройлера». Номинальная стоимость пакета акций определена в 45,815 млн рублей. Для проведения аукциона начальная цена установлена на уровне почти 167 млн рублей, установленный 20-процентный задаток для участия — 33,38 млн рублей.

В документе указано, что реестродержателем является курский филиал АО «Новый регистратор» (г.Курск). Уточняется также, что нет обременения акций, и ранее они на торги не выставлялись. Напомним, при прежней власти, в 2009 году, предприятие уже пытались внести в программу приватизации, однако тогда за него вступился Михаил Михайловский — на тот момент спикер Госсовета Чувашии. И «Чувашский бройлер» был изъят из прогнозного плана приватизации.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 28 июля в Арбитражном суде республики назначено рассмотрении дела о банкротстве в отношении «Чувашский бройлер». Иск поставщики из Нижегородской и Курской областей. Глава Минсельхоза Чувашии Сергей Артамонов, комментируя ситуацию, заявил, что «предприятием руководят, на наш взгляд, не совсем те люди, которые понимают немножко в птицеводстве».

Данный вопрос был поднят ранее на планёрке в правительстве Чувашии, которое, по сведениям, обратилось в правоохранительные органы. По данным Минсельхоза, 36 сотрудников предприятия из них уже получили уведомление о сокращении, под риском потери работы находятся и другие сотрудники. Главе Чувашии Михаилу Игнатьеву осталось констатировать, что ситуация на предприятии критическая, все вопросы нужно решать оперативно и доводить до сотрудников предприятия объективную информацию.

Примечательно, что о критическом состоянии предприятия заговорили после того, как его директор Вадим Николаев сложил депутатские полномочия в Госсовете («Единая Россия») и ушёл работать сенатором. Ещё будучи рядовым парламентарием, он с трибуны не раз поучал коллег, как надо вести производственную деятельность и развивать сельское хозяйство. При этом предприятие под его руководством не раз уличали в загрязнении территорий птичьим помётом.

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ОАО «Чувашский бройлер» расположено в деревне Шинерпоси Чебоксарского района. Предприятие зарегистрировано в июне 1999 года и занимается производством, переработкой, реализацией мяса птицы. Размер уставного капитала составляет 93,5 млн рублей.