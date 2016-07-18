Симферополь, 18 июля, 2016, 17:01 — ИА Регнум. В первом полугодии 2016 года прокуратура Крыма нашла 1,1 тыс. нарушений закона при проведении антикоррупционного мониторинга. 624 нарушения допущено в органах власти и местного самоуправления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

предоставлена пресс-службой прокуратуры Крыма

Прокурорами республики внесено 327 представлений об устранении этих нарушений. По результатам рассмотрения представлений 341 должностное лицо «привлечено к дисциплинарной ответственности».

«По материалам прокуратуры возбуждено 25 уголовных дел, что составляет почти четвертую часть от всех выявленных коррупционных преступлений», — сообщили в ведомстве.

Также в прокуратуре сообщили, что при проведении антикоррупционной экспертизы прокуроры выявили свыше 860 нормативных правовых актов и их проектов, противоречащих законодательству и содержащих почти 1,7 тыс. «коррупциогенных факторов».

При проведении работы по выявлению административных правонарушений коррупционной направленности прокуроры также нашли ряд нарушений. «В отношении юридических лиц, в интересах которых давались взятки, возбуждено три производства об административном правонарушении, предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Общая сумма наложенных на предприятия штрафов составляет 3 млн рублей», — рассказали в прокуратуре.

Основными нарушениями в сфере соблюдения законодательства о государственной и муниципальной службе в прокуратуре Крыма назвали случаи «ненадлежащего отражения сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» государственными и муниципальными служащими, а также «несоблюдение запретов на участие в деятельности коммерческих организаций».

«По итогам проверок в связи с утратой доверия уволено семь служащих, досрочно прекращены полномочия шести депутатов», — проинформировали в ведомстве.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявлял, что будет увольнять коррупционеров не дожидаясь решений судов.

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