Киев, 18 июля, 2016, 16:36 — ИА Регнум. Сегодня, 18 июля, в Одессе торжественно открыли украинско-американские учения «Си Бриз — 2016». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

U.S. Army Europe Images Украинско-американские командно-штабные учения с привлечением войск Rapid Trident-2015 на Яворовском полигоне (Львовская область). Июль 2015 года

Отмечается, что в рамках учений пройдет «многонациональная операция по безопасности в кризисном регионе». Военные маневры пройдут в Одесской и Николаевской областях и в северо-западной части Черного моря. С украинской стороны в этом году учения возглавляет капитан 1-го ранга Алексей Доскато, от американской стороны — капитан 1-го ранга Ричард Дромерхаузер.

По словам первого заместителя командующего ВМС ВС Украины контр-адмирала Андрея Тарасова, в «Си Бриз — 2016» принимают участие представители 16 стран.

«В текущем году в обучении в целом принимают участие 16 стран. Для украинских ВМС участие в них является очень важным. Мы проводим обучение серии «Си Бриз» начиная с 1997 года, и время показало, что они являются одним из самых эффективных мер международного сотрудничества, поскольку позволяют осуществлять подготовку наших военнослужащих, кораблей и подразделений, отрабатывать взаимодействие, совместимость, обмениваться опытом и налаживать дружеские отношения», — сказал Тарасов. Он выразил уверенность в том, что совместные усилия представителей стран-участниц обеспечат проведение мероприятий на высоком уровне.

В свою очередь представитель командования ВМС ВС Украины капитан 1-го ранга Роман Гладкий отметил, что в текущем году «Си Бриз» значительно расширил географию мест проведения.

«Кроме действий в море более 25 кораблей, катеров и судов обеспечения от Украины, США, Турции и Румынии, кроме авиационной составляющей, более широким, чем в предыдущие годы, будет диапазон действий берегового компонента — многонациональной тактической группы», — рассказал Гладкий.

Он заверил, что отработка стабилизационных действий в кризисном регионе пройдет по стандартам НАТО.

«Береговой компонент осуществит десантирование как морское, так и воздушное в разных районах Одесской области. Если к этому добавить, что планируются действия артиллерии во время проведения противодесантной обороны, преодоление водной преграды с привлечением инженерных подразделений, специальные действия по обеспечению безопасности на приморском направлении, воздушное прикрытие высадки десанта, то меры обещают быть насыщенными и динамичными. А главное — ВМС ВС Украины будут иметь хорошую возможность отработать организацию планирования и подготовки многонациональной операции и совместные действия во время проведения многонациональной операции по безопасности в кризисном регионе по стандартам НАТО», — добавил Гладкий.

Он также проинформировал, что украинский флагманский корабль «Гетман Сагайдачный» полностью готов к запланированному во время «Си Бриз — 2016» проведению взаимодействия с вертолетом Ка-27.

В Минобороны отметили, что в учениях примут участие до 4 тысяч человек личного состава. Кроме Украины и США, участниками обучения будут Болгария, Великобритания, Греция, Грузия, Италия, Испания, Литва, Молдавия, Норвегия, Польша, Румыния, Турция, Швеция и Финляндия. К маневрам привлечены более 25 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения от ВМС ВС Украины, Госпогранслужбы Украины, ВМС США, ВМС Румынии и ВМС Турции, около 20 самолетов и вертолетов, более 140 единиц автомобильной и бронетехники, до 700 военнослужащих морской пехоты и других сухопутных подразделений. Часть стран на обучении представлена тренировочными группами, офицерами штаба, наблюдателями и инструкторами. Украину, кроме ВМС и ГПС, представляют также личный состав и техника Сухопутных войск, Воздушных Сил и Национальной гвардии.

Украинский военный эксперт Анатолий Волошин считает, что масштабы задействованной в учениях военной техники свидетельствуют о том, что НАТО увеличивают военную поддержку Украине, в частности в сфере обучения и подготовки ВСУ.

«На моей памяти, «Си Бриз — 2016» стали самыми масштабными морскими военными учениями за всю историю Украины. Формулировка цели учений как «многонациональная операция по достижению безопасности в кризисном регионе» и их характер (отработка совместных действий) говорят, что войска НАТО отрабатывают совместные с ВСУ военные действия. Для украинских войск — это неоценимый опыт. Они отработают не только слаженность действий своих родов войск, но и действия с военными частями других стран. Это очередной сигнал для руководства Российской Федерации о том, что НАТО не согласилось с потерей территориальной целостности Украины. Также НАТО не собирается бросать Киев один на один с внешней агрессией. Это сигнал Украине, что она продолжит получать помощь в восстановлении территориальной целостности. Не исключено, что в рамках учений страны НАТО передадут Украине новые образцы вооружений или помогут в модернизации оставшихся кораблей ВМС Украины», — спрогнозировал Волошин в интервью ИА REGNUM.

«Си Бриз — 2016» пройдет с 18 до 30 июля в северо-западной части Черного моря, Одесской и Николаевской областях. Темой обучения является — проведение многонациональной операции по безопасности в кризисном регионе. Официальная цель учений — отработка по стандартам ведущих стран мира действий многонациональных штабов и сил во время планирования и проведения международной операции по установлению мира.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля во Львовской области завершились украинско-американские командно-штабные учения с привлечением войск Rapid Trident-2016, в которых участвовали 1800 офицеров и солдат из 13 стран мира.