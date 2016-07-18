Новосибирск, 18 июля, 2016, 16:30 — ИА Регнум. В Новосибирске 18 июля прошел сильный ливень. В итоге затопленными оказались дороги, улицы, микрорайоны и даже входы в метро. Вода проникла в магазины и квартиры новосибирцев, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Горожане охотно делятся фотографиями в социальных сетях.

vk.com/act54 Затоплен вход на станцию метро «Красный проспект»

Вода проникла в некоторые магазины.

/vk.com/incident_nsk Некоторые магазины пострадали от разгула стихии

Затоплен вход на станцию метро «Красный проспект»

vk.com/act54 Затоплен вход на станцию метро «Красный проспект»

На дорогах Новосибирска движение сильно затруднено, образовались пробки.

vk.com/act54 На дорогах Новосибирска из-за ливня образовались пробки

По некоторым улицам машины буквально плывут.

vk.com/act54 Где-то машинам приходится плыть

Не пощадил ливень и дорожное покрытие.

vk.com/act54 Дорожное покрытие разрушается

Кроме того, потопы зафиксированы на улицах Татьяны Снежиной, Саввы Кожевникова, Ипподромская, Мира, Сибиряков-Гвардейцев, Фабричной и других. А из-за грозы произошло массовое отключение электроэнергии на улицах Александра Невского, Богдана Хмельницкого, Фрунзе, Зорге, Мира, Ядринцевской.

И судя по прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня в регионе сохранится дождливая погода с грозами.

При этом, на прошлой неделе мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил усилить контроль за содержанием ливневой канализации и расстановкой сил и средств оперативных служб, «чтобы они вовремя и быстро включались с откачкой воды, с буксировкой, если кто-то попал в беду на дороге».

Стоит отметить, что по данным новосибирских властей, ежегодно на строительство, ремонт и содержание ливневой канализации выделяется 20,5 млн рублей.