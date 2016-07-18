Новосибирск затопило после дождя
Новосибирск, 18 июля, 2016, 16:30 — ИА Регнум. В Новосибирске 18 июля прошел сильный ливень. В итоге затопленными оказались дороги, улицы, микрорайоны и даже входы в метро. Вода проникла в магазины и квартиры новосибирцев, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Горожане охотно делятся фотографиями в социальных сетях.
Вода проникла в некоторые магазины.
Затоплен вход на станцию метро «Красный проспект»
На дорогах Новосибирска движение сильно затруднено, образовались пробки.
По некоторым улицам машины буквально плывут.
Не пощадил ливень и дорожное покрытие.
Кроме того, потопы зафиксированы на улицах Татьяны Снежиной, Саввы Кожевникова, Ипподромская, Мира, Сибиряков-Гвардейцев, Фабричной и других. А из-за грозы произошло массовое отключение электроэнергии на улицах Александра Невского, Богдана Хмельницкого, Фрунзе, Зорге, Мира, Ядринцевской.
И судя по прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня в регионе сохранится дождливая погода с грозами.
При этом, на прошлой неделе мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил усилить контроль за содержанием ливневой канализации и расстановкой сил и средств оперативных служб, «чтобы они вовремя и быстро включались с откачкой воды, с буксировкой, если кто-то попал в беду на дороге».
Стоит отметить, что по данным новосибирских властей, ежегодно на строительство, ремонт и содержание ливневой канализации выделяется 20,5 млн рублей.