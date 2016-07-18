Ярославль, 18 июля, 2016, 16:06 — ИА Регнум. 20 июля в Ярославском художественном музее открывается «Огуречная пора». В рамках выставки-шутки представлены работы 15 живописцев — и все на огуречную тему, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе музея.

«Выставка посвящена любимейшему овощу россиян — огурцу. Его выращивают у нас уже более 5 веков, за это время выведено множество сортов и разновидностей, отличающихся размерами, вкусом, временем плодоношения. Объединяет все сорта только одно — огурцы мы употребляем недозрелыми, с этим связано и название овоща, восходящее к греческому языку и в переводе означающее «незрелый», — пояснили в Ярославском художественном музее.

В рамках выставки представлена коллекция известной в Ярославле семьи Марины и Владимира Огурцовых. Именно их друзья-художники предложили семейной паре собирать работы, посвященные огурцу. Эти полотна демонстрируют творчество большинства современных живописцев Ярославля, в том числе таких мастеров, как Владимир Ульянов, Юрий Жарков, Олег Рожков, Герман Блинов, Валерий Цаплин. Выставка также дополнена работами из собрания Ярославского художественного музея и полотном Елены Мухиной.

Большая часть произведений выставки — натюрморты, в которых художники изобразили огурцы в сочетании с традиционными и подходящими к ним напитками, продуктами. Предлагаются и новые неожиданные сочетания, например, огурца с креветкой. Есть на выставке и картина-загадка, в которой для обнаружения огурца надо проявить сообразительность и наблюдательность.

Кроме того, музей предлагает свои гостям принять участие в «Огуречной поре» и обогатить книгу отзывов и страницы музея в соцсетях собственными рецептами приготовления огурцов.