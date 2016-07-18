Некрасовское, Ярославская область, 18 июля, 2016, 15:49 — ИА Регнум. 23 июля, в свой день рождения, поселок Некрасовское Ярославской области приглашает гостей на VII туристский фестиваль «Соль Великая-2016». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном Агентстве по туризму.

музей «Соляной остров»

Праздник пройдет на Соляном острове. В рамках фестивальной программы выступят творческие коллективы Ярославской области, в том числе театр каскадеров «Ярфильм», пройдут мастер-классы по рукоделию. Изюминкой праздника станет флайборд — водное представление на реке Солоница.

«Впервые составляющей фестиваля станет конкурс красоты «Мисс девица — Солоница». В этом году участие в нем примут не только жительницы Некрасовского района, но и красавицы во всей Ярославской области. Костюмы для дефиле девушек предоставляют молодые ярославские дизайнеры», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве по туризму Ярославской области.

До 20 века Некрасовское называлось посадом Большие Соли, легендарное название селения — Соль Великая. Это место было центром старинного промысла солеварения, на берегу реки Солоницы располагались многочисленные соляные варницы.