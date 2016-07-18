Ростов-на-Дону, 18 июля, 2016, 15:43 — ИА Регнум. Ростов-на-Дону в честь 267-й годовщины со дня основания решено празднично украсить. На эти цели из городской казны планируется направить 3,3 млн рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля, на сайте госзакупок размещены два электронных аукциона.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Соборный переулок в Ростове-на-Дону

Первый аукцион объявлен на 470 тыс. рублей. Эту сумму планируется заплатить за комплексное оформление донской столицы панно, которое должно быть размещено на фасадах зданий и сооружений. Согласно техзаданию, исполнителю необходимо будет оформить Театральную площадь установкой праздничных панно на фасаде драмтеатра им. Максима Горького. Украсить этим же способом нужно Дворец творчества детей и молодежи, областной дома народного творчества, гостиницу Речного вокзала, а также главный автомобильный въезд в город со стороны Новочеркасска.

Единственная заявка на выполнение указанных работ поступила от электронной площадки «ETP_SBAST».

Более дорогой электронный аукцион на сумму в 2 млн 875 тыс. рублей объявлен на украшение города «отдельно стоящими металло-флажными конструкциями, объемно-пространственными композициями, вертикальными, горизонтальными растяжками, повесами и флажными композициями на опорах электротранспорта».

Оформить флагами и полотнищами планируется территорию скульптурной композиции «Мать и дитя», расположенной на Театральной площади, улицу Большую Садовую, въезд в город на проспекте Шолохова со стороны Новочеркасска, а также южный въезд со стороны Батайска. Также оформлены будут площади, мемориальные комплексы, проспекты.

Напомним, что ко Дню города в Ростове-на-Дону должны отремонтировать плитку на улице Пушкинской. На эти цели город выделяет 9,5 млн рублей.