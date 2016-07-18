«Союзмультфильм» стал ближе к природе
Калуга, 18 июля, 2016, 16:27 — ИА Регнум. Фестиваль анимационного кино Insomnia («Бессонница») 17 июля завершился в Юхновском районе Калужской области. В ночные часы под открытым небом зрители смотрели лучшие мультфильмы, снятые в разных странах мира за последние два года.
«В этом году Insomnia собиралась по принципу международного киносмотра, фильмы отбирались из конкурсных программ Оттавского, Загребского, Брюссельского, Штутгартского фестивалей анимационного кино, фестивалей в Аннеси и Хиросиме», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM историк анимации, программный директор фестиваля Павел Шведов.
Свою программу на Insomnia — 2016 представила российская киностудия «Союзмультфильм». Зрителям были продемонстрированы новые работы, созданные в стенах студии за последние несколько лет, среди которых:
- «Питон и сторож» Антона Дьякова;
- «Морошка» Полины Минченок;
- «Даша и людоед» Натальи Суринович;
- «Джек-простак» Александра Черногорова;
- «Мама цапля» Марины Карповой и другие.
«Мы сознательно назвали программу новой анимации «Союзмультфильма» «Живее всех живых», потому что «Союзмультфильм» продолжает существовать, продолжает снимать фильмы, но при этом у большинства зрителей ассоциируется только с теми мультфильмами, которые были созданы в советское время. При этом на данный момент киностудия — один из лидеров авторской анимации в стране. Мы хотели показать ту подборку фильмов, которая знаменует ренессанс киностудии», — комментирует Павел Шведов.
Мнением о фестивале Insomnia поделилась режиссёр «Даши и людоеда» Наталья Суринович:
«Конечно, очень приятно, когда видишь реакцию зрителей на твой фильм. Я уже раза 4 смотрела свой фильм на большом экране, и это интересный опыт. Забавно следить за тем, кто и как реагирует — обычно все смеются в совершенно разных местах. И вообще, фестиваль — это очень здорово! Можно посмотреть массу интересных фильмов, пообщаться с самыми разными людьми, и из твоей профессии, и из других. Хорошо, что есть такая возможность показать свои фильмы».
Insomnia («Бессонница») — первый в России фестиваль анимационных фильмов, проходящий на открытом воздухе вне городской черты. Гости смотра добровольно отказываются от права на сон, живут в палатках, готовят на костре и бесплатно наслаждаются лучшими мультфильмами со всего мира в ночное время суток.
По словам организаторов, цель фестиваля — пробудить у как можно большего числа людей способность любить хорошую анимацию. Согласно главной идее проекта, для правильного восприятия мультфильмов открытое небо и естественная темнота необходимы. Именно поэтому площадкой для фестиваля стала природа, а традиционным временем просмотра — ночь.
В 2016 году фестиваль «Бессонница» прошёл в Калужской области с 14 по 17 июля.