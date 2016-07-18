Калуга, 18 июля, 2016, 16:27 — ИА Регнум. Фестиваль анимационного кино Insomnia («Бессонница») 17 июля завершился в Юхновском районе Калужской области. В ночные часы под открытым небом зрители смотрели лучшие мультфильмы, снятые в разных странах мира за последние два года.

insomniafest.ru Место проведения Фестиваля анимационного кино Insomnia («Бессонница»)

«В этом году Insomnia собиралась по принципу международного киносмотра, фильмы отбирались из конкурсных программ Оттавского, Загребского, Брюссельского, Штутгартского фестивалей анимационного кино, фестивалей в Аннеси и Хиросиме», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM историк анимации, программный директор фестиваля Павел Шведов.

Свою программу на Insomnia — 2016 представила российская киностудия «Союзмультфильм». Зрителям были продемонстрированы новые работы, созданные в стенах студии за последние несколько лет, среди которых:

«Питон и сторож» Антона Дьякова;

«Морошка» Полины Минченок;

«Даша и людоед» Натальи Суринович;

«Джек-простак» Александра Черногорова;

«Мама цапля» Марины Карповой и другие.

Цитата из м/ф «Даша и людоед». реж. Наталья Суринович. 2015. Россия Даша

«Мы сознательно назвали программу новой анимации «Союзмультфильма» «Живее всех живых», потому что «Союзмультфильм» продолжает существовать, продолжает снимать фильмы, но при этом у большинства зрителей ассоциируется только с теми мультфильмами, которые были созданы в советское время. При этом на данный момент киностудия — один из лидеров авторской анимации в стране. Мы хотели показать ту подборку фильмов, которая знаменует ренессанс киностудии», — комментирует Павел Шведов.

Мнением о фестивале Insomnia поделилась режиссёр «Даши и людоеда» Наталья Суринович:

«Конечно, очень приятно, когда видишь реакцию зрителей на твой фильм. Я уже раза 4 смотрела свой фильм на большом экране, и это интересный опыт. Забавно следить за тем, кто и как реагирует — обычно все смеются в совершенно разных местах. И вообще, фестиваль — это очень здорово! Можно посмотреть массу интересных фильмов, пообщаться с самыми разными людьми, и из твоей профессии, и из других. Хорошо, что есть такая возможность показать свои фильмы».

Insomnia («Бессонница») — первый в России фестиваль анимационных фильмов, проходящий на открытом воздухе вне городской черты. Гости смотра добровольно отказываются от права на сон, живут в палатках, готовят на костре и бесплатно наслаждаются лучшими мультфильмами со всего мира в ночное время суток.

По словам организаторов, цель фестиваля — пробудить у как можно большего числа людей способность любить хорошую анимацию. Согласно главной идее проекта, для правильного восприятия мультфильмов открытое небо и естественная темнота необходимы. Именно поэтому площадкой для фестиваля стала природа, а традиционным временем просмотра — ночь.

В 2016 году фестиваль «Бессонница» прошёл в Калужской области с 14 по 17 июля.