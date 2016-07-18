Ереван, 18 июля, 2016, 15:29 — ИА Регнум. «Созданная властями Армении внутриполитическая ситуация, когда выборы фальсифицируются и не приводят к смене власти, когда высок уровень эмиграции, а экономику душат монополии, — вызывает у небольшой части населения желание решить проблемы радикальными, неконституционными методами, свидетелями чего мы и стали». Об этом ИА REGNUM заявил эксперт по политическим и избирательным технологиям Армен Бадалян, комментируя захват территории полка патрульно-постовой службы полиции в Ереване.

Аравот Оцепление захваченной территории полка

17 июля группа вооруженных людей захватила одно из зданий полка патрульно-постовой службы полиции Армении, удерживая в заложниках находящихся там сотрудников. В ходе штурма здания погиб один полицейский, четверо получили ранения. Членами вооруженной группировки являются сторонниками арестованного лидера радикального оппозиционного движения «Новая Армения» Жирайра Сефиляна, которые таким образом решили добиться его освобождения.

По мнению Бадаляна, большинство общества не идет по такому пути. Он отметил, что во всех странах мира на такие шаги идут радикальные группировки, которые уверены, что могут решить проблемы вооруженным путем. «Что касается конкретно «Новой Армении», не секрет, что она не имеет того рейтинга и влияния на общество, чтобы поднять своими действиями на ноги людей по всей республике. Это просто исключено, так как в течение последних лет мероприятия «Новой Армении» собирали в лучшем случае около ста человек, что свидетельствует об отсутствии влияния данного движения на общество», — добавил Бадалян.

По его мнению, не случайным может быть тот факт, что инцидент произошел именно тогда, когда президент Армении Серж Саргсян находился в Нагорно-Карабахской Республике, где должен был обсуждаться ставший в последнее время актуальным вопрос прилегающих к НКР территорий. «Исходя из этого, возникает вопрос: имеет ли данный инцидент сугубо армянское происхождение, или это является мессиджем президенту республики, которым пытаются удержать его от данной программы?», — отметил Бадалян.

По его словам, если у этой акции были внутренние причины, то она была очень безграмотна и бессмысленна, так как этим, по сути, невозможно ничего достичь. «В любом случае члены вооруженной группы либо сами сдадутся, либо будут захвачены в ходе штурма и окажутся в тюрьме», — заявил Бадалян.

Отвечая на вопрос, насколько эффективной является работа спецслужб с учетом того, что соратники человека, арестованного за организацию вооруженной группы, смогли захватить целое здание полка полиции, эксперт отметил, что это свидетельствует об плохой работе правоохранительных и иных органов. «Произошедшее стало свидетельством того, что в Армении не существует спецслужб. И это нормально, ведь спецслужбы работают в странах, где есть демократия. В Армении же данные службы заняты слежкой за действиями оппозиционеров, а не деятельностью реальной вооруженной группировки», — отметил эксперт.

В свою очередь политический обозреватель Антон Евстратов в беседе с ИА REGNUM подчеркнул, что косвенной причиной подобных действий сторонников Жирайра Сефиляна могли стать непопулярные мероприятия современного политического руководства Армении.

«Это и противоречивые итоги референдума по новой конституции, неудачная экономическая политика, коррупция, а также явно недостаточный уровень материально-технического обеспечения армии (как Карабаха, так и Армении) выявившийся в ходе апрельской войны в Нагорном Карабахе. Жирайр Сефилян, будучи на свободе, активно и ярко критиковал все вышеупомянутое, а его весьма противоречиво воспринятый обществом арест также подлил масла в огонь», — отметил Евстратов.

По его словам, буквально несколько дней назад, по итогам двух раундов в целом оставшихся секретными для общества армяно-азербайджано-российских переговоров по Карабаху, в стране прошел слух о возможности уступки Баку пяти освобожденных районов. «Одна возможность такого исхода сразу стала мишенью для острейшей критики, в том числе и со стороны людей Сефиляна. В результате, как представляется, воскресные события можно воспринимать как своеобразный акт отчаяния. Участников захвата отделения полиции не поддержало значительное число граждан — лишь несколько десятков человек попытались выйти на площадь Свободы, однако были быстро задержаны стражами порядка. Полагаю, частично отсутствие поддержки граждан имело своей причиной жестокие методы сторонников Сефиляна, не только ранивших четверых полицейских, но и убивших одного из них», — добавил эксперт.

Евстратов заметил, что удивление вызывает легкость, с которой произошел захват целого отделения полиции, в котором на тот момент находились замглавы полиции Армении генерал-майор Вардан Егиазарян и заместитель начальника полиции Еревана полковник Валерий Осипян.

«Возможно, факт удержания в заложниках столь высокопоставленных лиц и решительность, которую уже показали захватившие отделение люди, удерживает спецназ от штурма здания. Впрочем, возможно, имеет место и общая неготовность местной полиции к подобным операциям — ранее она их не проводила, в Армении не было ни терактов, ни захватов заложников — местные стражи порядка, возможно, элементарно «расслабились» в безопасном с точки зрения организованного насилия государстве», — подчеркнул он.

Евстратов также отметил, что штурм и связанные с ним события, вполне могут иметь и негативные политические последствия для руководства Армении, в миг сделав сторонников Сефиляна, отпускающих постепенно заложников, готовых на переговоры и требующих, прежде всего, отпустить своего лидера, из «бандитов» и «мятежников» в «героев». «Ситуация на самом деле очень непростая, и требует поистине ювелирной работы для своего разрешения. Это — своеобразная и очень тяжелая и пристрастная проверка на состоятельность армянского руководства», — добавил он.

Политолог Сергей Шакарянц в беседе с нами подчеркнул, что члены вооруженной группы осознанно шли на данный шаг, отметив, что их действия не были спонтанными. «Я не уверен, что они всерьез рассчитывали на то, что при помощи шантажа или ультиматума им удастся добиться отставки президента, смены правительства или закрытия уголовного дела против Сефиляна», — добавил Шакарянц.

Политолог также отметил, что для него до сих пор остается неясным тот факт, почему в 4−5 утра в одном и том же полицейском отделении оказались замначальника полиции и и замглавы столичного управления. «К чему они готовились? К тому ли, что произошло, или чему-то другому? И как члены группировки узнали, что в этот момент там будут находиться высокопоставленные полицейские — все это еще необходимо проверить», — заметил Шакарянц.

Положение 18 июля на 16:00 по местному времени: захватчики продолжают удерживать до 5 заложников, не меняя своих требований. Служба нацбезопасности Армении заявила, что все еще остаются возможности решить ситуацию мирным путем.