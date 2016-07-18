Новосибирск, 18 июля, 2016, 15:30 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 18 июля, провел рабочую встречу с губернатором Новосибирской области Владимиром Городецким. Как сообщается на официальном сайте президента, Владимир Городецкий информировал главу государства о социально-экономической ситуации в сибирском регионе.

kremlin.ru Губернатор Новосибирской области отчитался перед президентом России Владимиром Путиным

Сам глава Новосибирской области оценил ситуацию в регионе как «рабочую» и «управляемую вполне». Говоря о социально-политической обстановке, он вспомнил, что в сентябре прошлого года в области прошли обширные выборы в законодательное собрание, городской совет и другие — всего в регионе состоялось 476 кампаний по всем уровням власти.

«Надо сказать, все прошло легитимно, все органы власти сформированы. Заксобрание сформировано, отработали сезон, сейчас на каникулах. Вполне все сбалансировано, четыре партии в заксобрании: первая — «Единая Россия», из 74 сегодня 49, КПРФ присутствует, 16 (депутатов), и по четыре — «Справедливая Россия» и ЛДПР. Поэтому диалог уважительный со всеми. Создан координационный совет по взаимодействию», — подчеркнул новосибирский губернатор.

Что касается социально-экономической ситуации, то здесь Городецкий заявил, что «несмотря на объективные сложности, удалось все‑таки стабилизировать ситуацию, а по некоторым направлениям и прирасти».

«Прежде всего, по агропромышленному комплексу. Я Вам в прошлом году на такой же встрече почти в это же время докладывал, что мы приросли в 2014 против 2013 на 7,8 процента. В агропромышленном комплексе, это 90,7 миллиарда рублей — почти 9 процентов от общего валового регионального продукта суммарно. По 2015 году приросли на 7,2. Надо сказать, сейчас, по итогам пяти месяцев — 3,4. Мы в прошлом году приросли на 24 процента по зерну и так далее. Поэтому считаю, что как раз в агропромышленном комплексе есть возможность для приростного эффекта. Меры по ограничению, санкции — они спровоцировали, мотивацию дали», — считает глава сибирского региона.

Рост индекса в промышленном производстве по итогам пяти месяцев составил 100,1%, по перерабатывающей — 100,4%.

Коснулся Владимир Городецкий и майских указов президента. Согласно его данным, по итогам 2015 года по 32 показателям региону удалось выполнить и даже перевыполнить утвержденные показатели. По шести — «чуть-чуть недовыполнили». По итогам эффективности исполнения целевых показателей Новосибирская область находится в числе десяти наиболее эффективных регионов России.

«Мы выполнили, закончили в прошлом, 2015 году, вполне объективно, успешно целевую задачу по детским садам. С 2011 по 2015 год ввели 34 600 новых мест. Я в то время мэром работал, я даже не представлял, что это возможно. Но очень правильное сочетание федеральных мер поддержки — было классно построено, правда. Наша мотивация, нас впрягли в обязанность в софинансировании находиться, поэтому здесь решили. Поэтому сегодня, конечно, вторая программа, которую Вы обозначили, абсолютно в точку попадает, с точки зрения болевых моментов, это по образованию. (…) Здесь ситуация — решить задачу, как уйти от двухсменности, а у нас сегодня из 986 общеобразовательных школ 256 занимаются в две, есть и в три смены даже, есть и такое. Это, конечно, специфично для города Новосибирска больше, двухсменность. А ветхость выше 50 — это (специфично) больше для сельских территорий. Поэтому свою программу мы разработали, четко ее представляем — тоже страшно для восприятия — надо 46 новых школ и 25 тысяч новых мест создать, 54 школы — реконструкция. Тем не менее, программа стартовала, не в тех объёмах правда, но старт дан. Мы получили первые 300 миллионов рублей, школу на 550 мест ведем к декабрю. Нарабатывается механизм. Думаю, что если прийти в плановые параметры, то тогда, думаю, тоже будет посильно (выполнить)», — считает губернатор.

Ситуацию по демографии, которая по словам Городецкого — «нормальная», так как четыре года просматривается естественный прирост, Владимир Путин оценил как «очень хорошо».

К тому же Владимир Городецкий подчеркнул, что в регионе самый низкий показатель по безработице в Сибирском федеральном округе — «в целом ситуация — 1,4».

«По зарплате удалось немножко снизить задолженность. У нас был пик за счет банкротства двух предприятий. По бюджетникам — там вопросов нет, а по хозяйствующим субъектам — сегодня 57 миллионов рублей задолженность. Мы работаем. Это все предприятия, которые находятся в стадии банкротства, и зарплата находится в реестре первоочередных мер. Это такая ситуация», — заявил Городецкий, отметив также, что в регионе разработали программу реиндустриализации экономики.

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