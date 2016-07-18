Брейтово, Ярославская область, 18 июля, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Главой Брейтовского района Ярославской области избран глава Брейтовского сельского поселения Андрей Перов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте территориального развития Ярославской области.

Никольская часовня в Брейтово

За него 14 июля единодушно проголосовали депутаты собрания представителей района. Ранее Перов стал лидером конкурса на пост главы района. Кроме него, представительному органу конкурсной комиссией был рекомендован заместитель главы Брейтовского района Антон Гниненко.

Контракт с Андреем Перовым заключен на 3 года. В Брейтовском поселении теперь пройдут прямые выборы нового главы.

Пост главы Брейтовского района стал вакантным после отставки избранного главы Андрея Карпова, которого губернатор Сергей Ястребов обвинил в коммунальном ЧП в январе 2016 года.