Оренбург, 18 июля, 2016, 13:35 — ИА Регнум. На территории Оренбургской области 18 июля ведутся работы по ликвидации последствий урагана, бушевавшего 17 июля. В соответствии с поручением губернатора создана комиссия по определению степени ущерба и оказанию материальной помощи. Сегодня, 18 июля, члены комиссии отправятся в Сорочинский городской округ и Первомайский район, чтобы на месте оценить степень повреждения и нанесенного ущерба. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области Последствия урагана в Сорочинском районе

Наибольший ущерб от сильного ветра, порывы которого достигали 20 метров в секунду, зафиксирован в Сорочинском городском округе, Бугурусланском, Илекском, Первомайском, Ташлинском и Тоцком районах.

В Троицком территориальном округе Сорочинского района произошло повреждение кровли зданий в селах Романовка, Первая Михайловка, Федоровка, Троицкое. В селе Романовка пострадал мужчина: сильный ветер привел к обрыву проводов, из-за чего находившийся в этот момент на улице местный житель получил поражение электрическим током. Пострадавший доставлен в отделение реанимации, состояние стабильно тяжелое. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области.

Наиболее крупным повреждениям подверглось одно из зданий фермы в селе Романовка (полностью снесено кровельное железо площадью 800 кв. м) и Дома культуры в том же поселке (площадь повреждения составила около 540 кв. м). Пострадала и крыша стоящей рядом с ДК столовой, на которую упала часть кровельного железа. Повреждена крыша детского сада на площади 80 кв. метров. В селе Федоровка со здания школьного спортзала снесло половину двускатной крыши, покрытой профильным железом, площадь повреждения — 200 кв. метров. В Первомайском районе из-за порывистого ветра в нескольких поселках Уральского сельсовета произошло повреждение крыш жилых домов и отключение электроэнергии.

В селе Михайловка Бугурусланского района порывом ветра с крыши здания ГБУЗ «Бугурусланской районной больницы» было сорвано кровельное железо на общей площади 120 кв. м.

Порывом ветра с административного здания в Илекском районе сорвало кровлю вместе с обрешеткой на общей площади 248,2 кв. м.

В селе Невежкино Тоцкого района во время проведения работ по замене кровли с шифера на профлист при прохождении грозового фронта повреждена крыша коровника на площади 70 кв. м.

Вследствие порывистого ветра в поселках Уральский, Межевой, Ветелки Уральского сельсовета Первомайского района произошло повреждение крыш жилых домов и отключение электроэнергии.

По состоянию на 03:00 местного времени (01:00 мск) 18 июля подача электроэнергии восстановлена во всех населенных пунктах.