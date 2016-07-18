Ярославль, 18 июля, 2016, 13:27 — ИА Регнум. В Ярославской области порядка 900 сотрудников крупных предприятий находятся под угрозой увольнения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте государственной службы занятости.

ИА REGNUM

К сокращениям штатов готовятся предприятия, реализующие проекты импортозамещения: ОАО «Автодизель», ОАО «ЯЗДА», ПАО «НПО «Сатурн», Ярославский электровозоремонтный завод имени Б.П. Бещева — филиал ОАО «Желдорреммаш».

Для снижения напряженности на региональном рынке труда областной бюджет выделит 44 миллиона рублей. Из них 29,4 млн — средства целевой федеральной субсидии. Эти деньги будут направлены на мероприятия по обеспечению занятости работников заводов.

600 человек из тех, кто попал в «группу риска» пройдут опережающее обучение, остальным 300 будет организована временная занятость.

«Поддержка будет оказана предприятиям, находящимся в сложной ситуации, которые при этом очень нужны и региону, и стране, предприятиям, которые должны стать локомотивами экономики. Благодаря этим мерам, заводы смогут сохранить специалистов и повысить их квалификацию», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента государственной службы занятости Ярославской области — начальник информационно-аналитического отдела Ольга Каширина.

Всего же, в программе примут участие 1020 человек. В ее рамках также предусмотрено возмещение расходов по приему на работу ста выпускников образовательных организаций региона и трудоустройство 20 инвалидов.

По данным департамента, по итогам июня в Ярославской области на учете состояли 11 480 безработных. При этом органы службы занятости располагали 10 098 вакансиями, 67% которых относятся к рабочим профессиям. По уровню занятости на 1 июля регион занимал 7 место в ЦФО, по итогам мая область продемонстрировала пятый результат.