Ярославль, 18 июля, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Кандидат в депутаты Госдумы по 194-му избирательному округу в Ярославской области Александр Грибов считает выдвижение «кандидата-двойника» использованием «серых схем». Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

фото страницы Александра Грибова в Facebook Александр Грибов

Как сообщало ранее ИА REGNUM, тезку председателя региональной общественной палаты выдвинула партия «Гражданская платформа».

«Оппоненты упорно не хотят работать открыто и честно. Используют политические технологии, чтобы запутать избирателей, сбить их с толку. Я уверен, что люди разберутся, а все эти манипуляции навредят авторам этих «серых схем». Кто за этим стоит? А вы посмотрите, кто возглавляет «Гражданскую платформу» в нашей области. А потом, чьим помощником работает этот человек в Ярославской областной думе. Думаю, всё сразу встанет на свои места», — поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM Александр Грибов.

Как сообщает официальный сайт партии «Гражданская платформа», председателем Ярославского регионального отделения партии является Светлана Комарова. Светлана Комарова активна в социальных сетях и не скрывает, что работает помощником депутата Ярославской областной думы, кандидата по 194-му одномандатному избирательному округу Сергея Балабаева.

Балабаев и Грибов ведут избирательные кампании довольно активно, при этом Сергей Балабаев делает ставку во многом именно на личное противостояние. В частности, он вызвал Александра Грибова в соцсетях на боксерский поединок. Поводом стало задержание жены Сергея Балабаева ярославской полицией, в котором кандидат обвинил своего оппонента.