Ярославль, 18 июля, 2016, 12:54 — ИА Регнум. В течение первого полугодия в Ярославской области зафиксировано 240 преступлений с участием несовершеннолетних. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

По данным областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, возраст юных правонарушителей снижается. 203 ребенка, совершившиt преступления, еще не достигли возраста уголовной ответственности. При этом большинство из них живут в полных семьях.

«Но это те дети, на которых еще можно воздействовать. Часто это ученики начальной школы, и на данное обстоятельство необходимо обратить особое внимание. Если мы потеряем ребят на этой стадии, то дальше будет борьба с ветряными мельницами», — отметил заместитель председателя gравительства Ярославской области Александр Нечаев.

Бороться с детской преступностью решено путем усиления профилактической работы в неблагополучных семьях. В зоне особого внимания окажутся жители Ярославской области, которые попадали в поле зрения полиции и имеют на воспитании детей.

Стоит отметить, что в течение первых шести месяцев года к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей привлечены 128 человек. Также будут организованы проверка учреждений с круглосуточным пребыванием детей и консультации врачей-наркологов для несовершеннолетних, состоящих на учете. По итогам первого полугодия на лечение в наркологическую службу были направлены 273 ребенка.