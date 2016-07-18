Варшава, 18 июля, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Более 90% жителей улицы Союза Борьбы Молодых (польская антифашистская коммунистическая молодежная организация, создана в 1942 году) в Варшаве высказались против смены ее названия, сообщает портал WawaLove.pl.

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Власти кооператива «Стоклосы» отправили в Совет района Урсынув (расположен на левом берегу польской столицы) результаты анкетирования, проведенного среди жителей улицы Союза Борьбы Молодых. Их спросили, хотят ли они оставить это название или изменить его. Подавляющее большинство высказалось против. Как заявил заместитель председателя кооператива Яцек Поплавский, «мы считаем, что мнение людей должно быть для властей города ясным сигналом».

По мнению советника Совета района Урсынув Павла Ленарчика, столичная мэрия может в этой ситуации передать вопрос с переименованием на уровень воеводства. Однако есть одна проблема — дело в том, что по своему статусу улица Союза Борьба Молодых является «внутренней», то есть вопросы с ее переименованием нужно согласовывать с собственником земли.

2 сентября 2016 года в Польше в силу вступает так называемый закон о декоммунизации. По всей стране будут изменены наименования зданий, объектов, дорог, улиц, мостов и площадей, которые относятся к эпохе Польской Народной Республики. Для Варшавы это означает присвоение новых имен около 30 улицам. Как ранее заявляла в интервью WawaLove. pl представитель Комиссии по названиям Анна Нехребецкая, «замена адресов — это крайне хлопотная затея как для жителей, так и организаций». По ее словам, варшавяне в основном не хотят переименований своих улиц.