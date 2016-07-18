Калининград, 18 июля, 2016, 12:36 — ИА Регнум. На Балтийском флоте в Калининградской области завершился военный призыв. Как сообщили сегодня, 18 июля, корреспонденту ИА REGNUM в штабе флота, в соединения и воинские части Балтийского флота для прохождения службы прибыло свыше 3000 призывников.

Штаб Балтфлота Призывники в Калининградской области

В Калининградскую область прибыли новобранцы из более чем 20 областей и республик Российской Федерации — Московской, Воронежской, Псковской, Томской, Брянской областей, а также из Татарии, Башкирии, Мордовии.

Также призывные комиссии Калининградской области призвали на военную службу свыше 1 тыс. человек непосредственно из Калининградской области. Все новобранцы остались проходить военную службу на территории Калининградской области, за исключением юношей, которые направлены служить в Президентский полк ФСО России.

Кроме того, флотские ряды пополнили более 1,5 тысяч младших специалистов, подготовленных в учебных частях Вооруженных Сил России по специальностям механиков-водителей многоосных автомобилей, радиотехников, связистов, водолазов, акустиков.