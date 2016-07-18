Ярославль, 18 июля, 2016, 12:08 — ИА Регнум. По 194 одномандатному округу от партии «Гражданская Платформа» выдвинут Александр Валерьевич Грибов — почти полный тезка кандидата от «Единой России» в этом округе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

15 июля Центральная Избирательная Комиссия России заверила список кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации 7 созыва, выдвинутый партией «Гражданская Платформа». Как сообщает сайт ЦИК России, от партии в 194 одномандатном избирательном округе выдвинут Александр Грибов — тезка кандидата от партии «Единая Россия» Александра Сергеевича Грибова. Отличает кандидатов только отчество и год рождения. Кандидат «Единой России» родился в 1986 году, и его зовут Александр Сергеевич Грибов, а кандидат «Гражданской Платформы» родился в 1989 году и его зовут Александр Валерьевич Грибов.

В межрегиональной группе федерального списка Ярославскую область в «Гражданской Платформе» решили объединить с Вологодской. По партийному списку выдвинуты ярославцы Сергей Сковородкин, работающий заместителем генерального директора ООО «Торговый дом «Патриот», являющийся секретарем регионального отделения партии, студент ЯрГу им. П.Г. Демидова Евгений Беляков и директор дилерского центра ООО «Торговый дом «Патриот» Леонид Самсонов.