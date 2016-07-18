Ростов-на-Дону, 18 июля, 2016, 12:00 — ИА Регнум. В Рио-де-Жанейро на дистанцию в 2 тыс. метров в составе российских экипажей выйдут донские гребцы. Путевку на Олимпиаду-2016 завоевали семь спортсменов, сообщили ИА REGNUM в министерстве по физической культуре и спорту региона 18 июля.

vk.com/rowing_russia Мужская четвёрка парная

Так, в состав женской восьмерки вошли Юлия Попова, Екатерина Потапова, Ксения Волкова (Ямаева). В списке запасных значится Мария Красильникова. В состав мужской четверки без рулевого вошёл ростовчанин Георгий Ефременко, восьмёрки — Иван Баландин и Владислав Рябцев.

Отметим, что Рябцев лишился именной лицензии после того, как допинг-проба Сергея Федоровцева (экипаж четверки парной) оказалась положительной. В организме спортсмена были обнаружены следы запрещённого вещества триметазидина.

Напомним, что награды высшего достоинства представители академической гребли завоевали в 2004 году на Олимпиаде в Афинах. Тогда олимпийское «золото» на берега Дона привезли Сергей Федоровцев и Николай Спинев, которые финишировали первыми на дистанции 2 000 метров в четвёрке парной. Вместе с ними радость победы разделили напарники, которые вошли в состав «золотого» экипажа, — Игорь Кравцов (Магнитогорск) и Алексей Свирин (Москва).