Самара, 18 июля, 2016, 11:51 — ИА Регнум. В Самаре министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что буквально на днях правительство РФ приняло решение о дополнительном выделении на строительство Фрунзенского моста 480 млн рублей. Всего в 2016 году строители освоят 2 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

www.stroytransgaz.ru Макет Фрунзенского моста

15 июля федеральный министр посетил строительную площадку Фрунзенского мостового перехода в Самаре, где работы ведутся с ноября 2015 года. Директор блока «инфраструктурное строительство» компании подрядчика группы компаний «Стройтрансгаз» Владислав Потоцкий доложил Максиму Соколову, что проект мостового перехода включает в себя нескольких объектов: шестиполосный железобетонный мост через реку Самара, мост через озеро Банное и нескольких съездов.

«В настоящий момент через озеро Банное возведены все семь опор, ведутся работы по строительству опор через реку Самара, — констатировал Потоцкий. — Темпы строительства напрямую зависят от объемов финансирования. На сегодняшний день все работы идут в соответствии с графиком, утвержденным Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области». По его словам, на данный момент подрядчик смог освоить около 1 млрд рублей. В этом году планируется, что «Стройтрансгаз» завершит все работы по строительству опор будущего моста. Первую очередь объекта намерены завершить в 2018 году.

Соколов подчеркнул, что в 2017—2018 годах по поручению президента страны Владимира Путина на строительство Фрунзенского моста планируется направить 6 млрд рублей федеральных средств (по 3 млрд рублей ежегодно).

По информации пресс-службы губернатора, глава Минтранспорта РФ осмотрел масштабную реконструкцию дороги Волжский — аэропорт Курумоч, которая ведется в рамках программы подготовки Самары к проведению игр чемпионата мира по футболу — 2018. Новая дорога позволит гораздо быстрее добираться до аэропорта, чем сейчас. Общий объем финансирования ее ремонта составляет 2,36 млрд рублей. Протяженность новой трассы составит 5 км, из которых 155 м — это строительство нового моста через железнодорожный переезд. Работы здесь стартовали в августе 2015 года, а полный ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2017 года.

Подрядчик проинформировал Максима Соколова, что все работы идут в соответствии с графиком, сейчас объект выполнен на 60%. В текущем году планируется сделать съезд на трассу М5, полностью закрыть два слоя асфальта. В ноябре строители намерены собрать крупные металлические конструкции. Сбор основных мостовых конструкций, а также благоустройство, освещение, озеленение будут законченыо в 2017 году.

«По этому объекту у меня вопросов нет, все работы идут в графике. Есть уверенность, что в следующем году Самара получит еще один знаковый объект — к такому аэропорту нужен достойный подъезд, чтобы и настроение у всех гостей и жителей региона было хорошим», — дал свою оценку объекта Соколов.

Федеральный министр провел совещание, на котором напомнил самарским властям, что сразу два города — Самара и Тольятти — вошли весной в федеральную программу по модернизации улично-дорожной сети. «Областной центр на эти цели получит 400 млн рублей, Тольятти — 250 млн. Все подготовительные работы сейчас уже должны быть выполнены, а строители должны начинать работы», — заявил Соколов, выразив уверенность, что «в этом году будет настоящий прорыв в этом направлении».

По его данным, более 70 объектов будут реконструированы в Самаре и 13 объектов в Тольятти. «Это тоже будет существенным вкладом в реализацию транспортных задач по подготовке к чемпионату мира по футболу», — резюмировал Максим Соколов.

Сити-менеджер Самары Олег Фурсов отчитался перед федеральным министром: в 2016 году общий объем средств, полученных городом на ремонт дорог, составляет 2 млрд рублей, 39% всего дорожного полотна приведено в нормативное состояние, до конца года еще 15% приведут в норму. «Рассчитываем, что в следующем году всем нормам будут отвечать 70% дорог областного центра», — пообещал Фурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, озвученной на пресс-конференции, на дороги в 2016 году направлено 23 млрд рублей. Эти средства предназначены на строительство, ремонт, реконструкцию и благоустройство всех автомобильных дорог региона. Из 23 млрд рублей 13,5 млрд направлено на развитие дорожной сети Самары, в том числе на благоустройство дорог к чемпионату мира по футболу — 2018.