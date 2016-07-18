Ярославль, 18 июля, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Прокурор Ярославской области Юрий Верховцев внес в областную думу проект закона, уточняющий перечень кандидатов, которым гарантирована защита от уголовного преследования в ходе избирательной кампании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

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Согласно проекту закона, «неприкосновенность» останется лишь у кандидатов в саму Ярославскую областную думу. Раньше в региональном законе «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» защита от уголовного преследования была гарантирована всем кандидатам на выборные должности. К таковым относились и депутаты районных и поселенческих советов, главы поселений и районов, а также губернатор области.

В прокуратуре посчитали, что это противоречит федеральному законодательству.

«Федеральный закон № 67-ФЗ, а следом и областной закон о выборах, гарантируют защиту от уголовного преследования кандидатам на любую из должностей, порядок избрания на которые регламентируется законом. Однако это противоречит положениям Уголовно-процессуального кодекса, который приводит исчерпывающий перечень лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам.

Кандидаты на должность высшего должностного лица субъекта РФ, кандидаты в депутаты представительного органа муниципального образования и на иную выборную должность в органах местного самоуправления к числу таких категорий не отнесены. Прокуратура Ярославской области уточнила эти правовые расхождения на уровне региона», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Ярославской области Галина Малкова.

Поскольку правовая коллизия обнаружена на уровне федерального законодательства, Минюст России дал регионам поручение проанализировать состояние законодательной базы в субъектах РФ и привести его в соответствие Уголовно-процессуальному кодексу.

Защита от уголовного преследования не предполагает освобождение от уголовной ответственности вообще. Уголовные дела против таких лиц возбуждаются с согласия руководителя регионального управления Следственного комитета.