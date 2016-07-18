Ярославль, 18 июля, 2016, 11:35 — ИА Регнум. 16 июля в церкви Параскевы Пятницы в Ярославле отметили день памяти святых князей Василия и Константина и день битвы на туговой горе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской епархии.

фото сайта city-yaroslavl.ru

По преданию, 3 июля 1257 года (по старому стилю) при приближении к Ярославлю отряда татаро-монгол ярославская дружина во главе с князем Константином Всеволодовичем вышла навстречу неприятелю. К ним присоединились жители города и окрестных деревень.

На горе в окрестностях города разгорелась ожесточенная битва, в которых русские были повержены врагом. Погиб в этой битве и князь Константин. Погибших было так много, что их жены собрались на горе плакать или «тужить», с тех пор и прозвали эту высокую гору «Туговой». Много скорби и печали было связано с ней у ярославцев.

«На месте битвы в 1692 году была построена Церковь Параскевы Пятницы, где по погибшим воинам ежегодно служатся панихиды, на кладбище в память о сражении воздвигнут крест. А в последние двадцать лет 16 июля, в память благоверных князей Василия и Константина, празднуется День Туговой горы. С этого года этот день внесен в число праздников Ярославской области», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославской епархии.

16 июля литургию в храме Параскевы Пятницы на Туговой горе совершил митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон в сослужении настоятеля храма архимандрита Адриана (Денисова) и священнослужителей Ярославской епархии.

После литургии состоялся крестный ход к поклонному кресту, установленному в честь воинов, павших в битве на Туговой горе в 1257 году. Затем всех гостей праздника и прихожан ждал праздничный концерт во дворе воскресной школы.